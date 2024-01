Sezonë e ftohtë: Disa metoda shtëpiake për të mposhtur dhimbjen e fytit

Dhimbjet e fytit janë shumë të zakonshme, veçanërisht për shkak të ndryshimeve të motit dhe stinëve. Zakonisht përmirësohen vetë brenda një jave. Megjithatë, dhimbja e fytit mund të jetë shumë e pakëndshme, dhe disa njerëz gjithashtu kanë vështirësi të flasin dhe të gëlltisin ushqimin për shkak të inflamacionit së fytit.

Ata që ndiejnë dhimbje të fytit duhet të qëndrojnë të hidratuar mirë, edhe pse pijet e nxehta duhen shmangur. Në vend të kësaj, rekomandohet të thithni kube akulli ose akullore, në mënyrë që të reduktoni inflamacionin.

Si funksionon terapia e ftohtë?

Thithja e kubeve të akullit ose akullores mund të jetë qetësuese dhe hidratuese. Sipas ekspertëve të shëndetit, kubat e akullit mund të jenë një ilaç i mirë për dhimbjen e fytit, sepse ato kanë një efekt ftohës lokal në indet e inflamuara.

Pikat e akullit ulin temperaturën e mbaresave nervore në fyt, gjë që redukton sinjalet e dhimbjes, raporton “Times of India”, përcjell Telegrafi.

Edhe pas heqjes së bajameve, mjekët rekomandojnë pacientët të hanë akullore. Akullorja bie në kontakt me bajamet e inflamuara dhe zvogëlon ënjtjen dhe pakëson shqetësimin dhe dhimbjen.

Këtu janë disa mënyra më efektive për të mposhtur dhimbjen e fytit në shtëpi:

Gargarë me ujë të kripur

Gargara me ujë të ngrohtë me kripë mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e inflamacionit. Megjithatë, nuk rekomandohet për fëmijët. Për të bërë gargarën tuaj, shpërndani gjysmë luge çaji kripë në një gotë me ujë të vakët ose të valuar pjesërisht të ftohur. Pështyni tretësirën dhe pështyjeni. Përsëriteni sipas nevojës.

Qumësht nga kurkuma

Kurkuma është një antioksidant i fuqishëm dhe ka fuqinë për të luftuar shumë infeksione të rënda. Nëse keni dhimbje të fytit, mund të pini qumësht me shafran të Indisë para se të shkoni në shtrat. Quhet edhe eliksiri i artë. Nëse keni tendencë të fryheni nëse konsumoni qumësht gjatë natës, pini atë në sasi më të vogla ose në çdo kohë tjetër të ditës. Sigurohuni që të shtoni një majë pluhur shafrani në një filxhan qumësht. Shtimi i pak piperit të zi pluhur mund të rrisë përfitimet shëndetësore të kurkumës.

Thithni avullin

Thithja e avullit të ujit ndihmon në hapjen e vrimave të hundës. Ajri i ngrohtë dhe i lagësht liron mukozën e bllokuar dhe ngjitëse në kanalet e hundës, fyt dhe mushkëri. Sigurohuni që ta mbani tasin me ujë të nxehtë ose inhalatorin elektrik të avullit në një sipërfaqe të përshtatshme të fortë, si p.sh. në tavolinë. Jini të kujdesshëm me procesin ose rrezikoni të lëndoheni me ujin e nxehtë.