Sezoni i ftohtë sjell teshtimat: Si lindin, pse janë më të forta tek burrat dhe pse nuk duhet t’i mbajmë

Me ardhjen e sezonit të ftohtë, teshtimat janë bërë pjesë e përditshmërisë, disa të lehta e të heshtura, disa të fuqishme dhe me gjithë shpirt.

Por a ka lidhje intensiteti i teshtimës me gjininë?

Ekspertët shpjegojnë se burrat shpesh teshtijnë më fort për shkak të ndryshimeve fiziologjike: mushkëritë, fytit dhe laringu më të mëdha krijojnë një hapësirë rezonante më të madhe, që amplifikon zërin.

Teshtima është një reagim spontan i trupit për të pastruar rrugët e frymëmarrjes nga grimcat e huaja, si pluhuri, poleni, tymi, aromat e forta ose mikrobet.

Ajo mund të shkaktohet edhe nga ndryshimet e papritura të temperaturës, ekspozimi ndaj dritës së fortë (sindroma ACHOO) ose, rrallë, nga ngacmimi seksual.

Ekspertët këshillojnë që teshtimat nuk duhet të shtypen.

Presioni i ajrit gjatë teshtimës mund të arrijë deri në 180 km/orë dhe nëse mbahet, mund të dëmtojë enët e vogla të gjakut, sinuset ose edhe veshin e mesëm.

Përveç rrezikut fizik, teshtima përhap mikrobet dhe viruset, ndaj largimi nga të tjerët është më i sigurt për shëndetin e të gjithëve.

Dr. Christian Betz nga Klinika Universitare Hamburg-Eppendorf nënvizon: “Teshtitja është një mekanizëm natyror mbrojtës.

Duhet të lejohet të ndodhë në mënyrë të lirë, duke ruajtur distancën nga të tjerët kur është e mundur.”

Për ata që teshtijnë rrallë, mund të ndihmojë rritja e lagështisë në ambient ose përdorimi i spërkatësve me ujë deti për hundë.

Sezoni i ftohtë ka ardhur dhe teshtimat, edhe pse të bezdisshme për të tjerët, mbeten një mbrojtje e natyrshme e trupit.

