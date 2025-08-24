Shalqi apo pjepër? Frutat e stinës, vlerat që duhet t’i përftojnë i madh dhe i vogël

Hiperkalorikë, dezinfektantë dhe të freskët, të pasur me ujë, kripëra minerale dhe vitamina. Shalqiri dhe pjepri, dy frutat besnike të stinës, të cilat kanë nevojë vetëm për ujitje që të shtojnë prodhimin.
Ashtu si çdo frut tjetër stinor,ato janë një terapi e shkëlqyer në aspektin fizik e shëndetësor, duke ndihmuar trupin të jetë i hidratuar nga lëngjet bio, që toka me pasuritë e saj përcjell në bimë.
Në këto ditë të nxehta, shalqiri dhe pjepri janë një domosdoshmëri e dietës së përditshme, veçanërisht për ata që kanë aktivitet sportiv.
Po për ju, cili është më i preferuari?