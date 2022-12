Shaqiri e Xhaka do luajnë sërish në Serbi

Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka do të jenë sërish mysafirët më të padëshiruar për serbët.

Meqë në të kaluarën dyshja shumë herë ua kanë ngrirë buzëqeshjen, falë golave e paraqitjeve të mira, pikërisht ndaj kombëtares së tyre, serbët akoma vjellin vrer për ta.

Kësaj radhe Zvicra nuk do të ketë punë me Serbinë (të cilën e dominoi dy herët e fundit). Kundërshtar i kombëtares helvete do jetë Bjellorusia e cila do të luajë në Novi Sad ndeshjen vendase, transmeton lajmi.net.

Kjo përballje do të jetë e vlefshme për kualifikimet e Kampionatit Evropian “EURO 2024”.

Pos Bjellorusisë e Zvicrës, në grupin I janë edhe Rumania, Izraeli dhe Andorra.