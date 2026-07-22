SHBA-ja e njoftoi Izraelin për “planet për intensifikimin e sulmeve” ndaj Iranit në ditët në vijim

SHBA-ja e ka njoftuar Izraelin për planet për të intensifikuar ofensivën e saj ushtarake kundër Iranit në ditët në vijim, duke përfshirë përdorimin e bombarduesve të rëndë për të goditur zonën Pickaxe Mountain pranë qytetit iranian të Qomit, transmeton Anadolu.
Sipas portalit të lajmeve The Times of Israel, operacioni i planifikuar do të shënonte përdorimin e parë të bombarduesve të rëndë amerikanë kundër Iranit që nga fushata e përbashkët ushtarake SHBA-Izrael e zhvilluar këtë vit.
Gazeta tha se bombarduesit pritet të godasin zonën Pickaxe Mountain në Iranin qendror, duke iu referuar paralajmërimeve të përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump gjatë javës së kaluar se kjo zonë do të goditet “shumë shpejt”.
Sipas raportit, Washingtoni e njoftoi paraprakisht Izraelin si pjesë e koordinimit të ngushtë të sigurisë ndërmjet dy aleatëve.
Raporti shton se njoftimi paraprak kishte për qëllim t’i mundësonte Izraelit të përgatitej për një reagim të mundshëm iranian, përfshirë sulme me raketa ndaj territorit izraelit, pas çdo përshkallëzimi të sulmeve amerikane.
Sipas gazetës, Izraeli ka ngritur gatishmërinë e tij ushtarake në nivelin më të lartë, në pritje të një hakmarrjeje të mundshme iraniane.
As Shtëpia e Bardhë dhe as Zyra e Kryeministrit izraelit nuk e komentuan menjëherë raportin.
Planet e raportuara vijnë në një kohë tensionesh të shtuara, pasi Trump paralajmëroi ditët e fundit se SHBA-ja do të godiste infrastrukturën iraniane nëse Teherani sulmonte anije tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
SHBA-ja ka kryer një seri sulmesh në mbarë Iranin që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme ndaj objekteve dhe bazave që, sipas tij, përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i sulmeve ka vazhduar pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga Pakistani, e nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në muajin qershor, me synimin për t’i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.