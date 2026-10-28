SHBA-ja paralajmëron vendet e Gjirit: Luftë e mundshme e shkurtër dhe intensive kundër Iranit

SHBA-ja u ka thënë disa vendeve arabe të Gjirit që të përgatiten për një “fushatë ushtarake të shkurtër dhe intensive” kundër Iranit pas zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit, raportoi të martën “The Wall Street Journal”, duke cituar zyrtarë të informuar mbi bisedimet, transmeton Anadolu.
Mesazhet, të përcjella përmes kanaleve diplomatike dhe ushtarake, janë ndër shenjat në rritje se SHBA-ja dhe Izraeli po përgatisin raund të ri operacionesh të rënda luftarake për të dobësuar Iranin dhe për ta shtyrë atë drejt negociatave, sipas raportit.
Ushtria amerikane po lëviz një sistem të mbrojtjes raketore “Patriot” nga Teksasi në rajon dhe ka zhvendosur trupat nga bazat ku ato ishin të cenueshme ndërsa forcat amerikane po rimbushin municionet dhe po përgatisin bombardues dhe avionë luftarakë për sulme, tha gazeta, duke cituar zyrtarët.
Një grup shtesë goditës i aeroplanmbajtëseve dhe një njësi ekspedite e marinës pritet të bashkohen me afërsisht 20 luftanije amerikane në Lindjen e Mesme muajin e ardhshëm, shtoi ai.
Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka marrë vendim përfundimtar, por po anon drejt një “sulmi të madh paszgjedhor” që mund të synojë infrastrukturën iraniane dhe vendet bërthamore, thuhet në raport, duke cituar zyrtarë pranë tij.
Shtëpia e Bardhë refuzoi të komentonte mbi “planet e ndjeshme ushtarake që mund të ekzistojnë ose jo”. “Presidenti Trump mban të gjitha opsionet në tryezë për të siguruar që Irani nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore”, thuhet në deklaratë.
Duke folur në një tubim të fushatës në Lubbock të Teksasit të martën, Trump tha: “Do ta shihni Iranin pas disa javësh, nëse nuk e keni problem”.
“Ne zhdukëm kapacitetin e pasurimit bërthamor të Iranit me operacionin ‘Midnight Hammer’ dhe operacionin ‘Furia Epike’ dhe i mundëm ata ushtarakisht, financiarisht dhe ndryshe. Dhe gjithçka do të përfundojë shumë shpejt”, theksoi ai.
“Mund të përfundojë sa herë që unë të dëshiroja të mbaronte”, shtoi ai. Trump ka thënë më herët se nuk do të sulmojë Iranin përpara zgjedhjeve afatmesme.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke e shtyrë Teheranin të përgjigjet me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe të mbyllë në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit, rrugë kyçe për furnizimet globale të energjisë.
Një memorandum mirëkuptimi u nënshkrua në qershor për të hapur rrugën për marrëveshje përfundimtare të paqes, por ai dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me lundrimin në ngushticë.