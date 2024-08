SHBA lehtëson kufizimet në shitjen e ar’mëve për Arabinë Saudite, duke u fokusuar në adresimin e ko’nfliktit të Ga’zës.

Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se do të rifillojnë shitjet e armëve sulmuese për Arabinë Saudite, pasi Uashingtoni shpreson që ajo të luajë një rol në zgjidhjen e luftës në Gaza.

Më shumë se tre vjet pas vendosjes së kufizimeve mbi bazat e të drejtave të njeriut për shitjet në Arabinë Saudite, SHBA tha se do të rifillonte “në rregull, me njoftimin dhe konsultimin e duhur të Kongresit”.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka udhëtuar në mënyrë të përsëritur në Arabinë Saudite për të diskutuar një paketë stimujsh amerikanë nëse mbretëria njeh Izraelin.

Arabia Saudite thuhet se ka kërkuar garanci amerikane të sigurisë, një fluks të vazhdueshëm armësh dhe potencialisht kapacitete bërthamore civile në këmbim të njohjes.

Arabia Saudite bashkëpunoi me SHBA-në, së bashku me Jordaninë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, në zmbrapsjen e një breshërie iraniane me raketa dhe dron mbi Izraelin në prill, në përgjigje të një sulmi vdekjeprurës izraelit në një ndërtesë diplomatike iraniane në Siri.