SHBA miraton shitjen e fishekëve të tankeve në vlerë prej 106 milionë dollarësh për Izraelin

Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar një shitje të mundshme të fishekëve të tankeve në Izrael, në vlerë prej rreth 106 milionë dollarë. Shitja përfshin gëzhoja tankistësh M830A1 120 mm me eksploziv të lartë anti-tank me shumë qëllime me gjurmues (MPAT) dhe pajisje të ngjashme.

Shtetet e Bashkuara janë furnizuesi kryesor i armëve për Izraelin, duke udhëhequr si në ndihmën e sigurisë ashtu edhe në shitjet e armëve.

Ndërsa administrata Biden mbetet e përkushtuar t’i sigurojë Izraelit armatimet e nevojshme për mbrojtjen e Izraelit, disa ligjvënës po thërrasin për mbikëqyrje më të madhe të transferimeve të tilla. /mesazhi

