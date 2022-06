SHBA ndërton superkompjuterin më të fuqishëm në botë

Frontier fuqizohet nga platforma Hewlett Packard Enterprise Cray EX. Është sistemi i parë që shënon performancë 1.1 exaflops në renditjen Linmark.

SHBA-të janë rikthyer në krye të listës së 500 superkompjuterëve më të fuqishëm në botë. Sistemi The Frontier nga Laboratori Kombëtar Oak Ridge me procesorët AMD EPYC mori vendin e parë nga kompjuteri Fugaku ARM X64X i Japonisë.

Frontier fuqizohet nga platforma Hewlett Packard Enterprise Cray EX. Është sistemi i parë që shënon performancë 1.1 exaflops në renditjen Linmark.

Fugaku nga ana tjetër arrinte më pak se gjysmën ose 442 petaflops që ishte mjaftueshëm për ta mbajtur në vend të parë për dy vitet e ardhshme.

Frontier është gjithashtu superkompjuteri më efikas. Me 52.23 gigaflops për vat, sistemi theu superkompjuterin Japonez MN-3 për të marrë vendin e parë në Green500.

Superkompjuter të tjerë në listën e 10 më të fuqishmëve janë një tjetër bazuar në platformën HPE Cray EX instaluar në EuroHPC në Finlandë me 151.9 petaflops, Summit ndërtuar nga IBM me 148.8 petaflops dhe Lawrence Livermore Sierra me 94.6 petaflops.

Kina mban dy vende në dhjetëshen e parë me Sundway TaihuLight dhe Tianhje-2A. /PCWorld Albanian