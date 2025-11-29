SHBA pezullon vizat për afganët dhe ndal azilet pas sulmit në Uashington

National Guard soldiers patrol in front of the Washington Monument on the National Mall in Washington, DC, the US, on November 28, 2025 [Julia Demaree Nikhinson/AP]

SHBA ka pezulluar lëshimin e vizave për të gjithë mbajtësit e pasaportave afgane dhe ka ndaluar përkohësisht shqyrtimin e kërkesave për azil, pas sulmit në Uashington ku u vra një anëtare e Gardës Kombëtare dhe një tjetër mbeti në gjendje kritike.

Autoritetet identifikuan afganin Rahmanaullah Lakanwal si autor të dyshuar.

Administrata Trump tha se masat synojnë rritjen e sigurisë dhe njoftoi rishikim të kartave të gjelbra dhe kufizime të reja mbi imigracionin. /mesazhi

