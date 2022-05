SHBA siguron Ukrainën për mbështetjen e aleatëve

Dy kryediplomatët biseduan rreth agresionit të Rusisë dhe ndikimit që ai ka pasur jo vetëm në Ukrainë, por edhe në pjesën tjetër të botës.

Zoti Blinken foli me zotin Kuleba edhe për takimet e fundjavës së G-7 dhe NATO-s.

Ndërkohë forcat ukrainase kanë ndërmarrë një kundërofensivë pranë qytetit Izium në Ukrainën verilindore të kontrolluar nga Rusia, tha një guvernator rajonal. Ukraina po përpiqet t’i zmbrapsë forcat ruse nga ajo zonë dhe të mos i lejojë ato të rrethojnë mijëra trupa ukrainase në frontin lindor të Donbasit.

Rusia i ka përqendruar përpjekjet e saj në Donbas pasi nuk arriti të pushtonte kryeqytetin e Ukrainës, Kievin, në fillim të luftës. Por Ukraina ka rimarrë disa territore, përfshirë qytetin e saj të dytë më të madh, Kharkiv, në verilindje. /voa

Met with FM @DmytroKuleba before today’s @NATO Foreign Ministerial to discuss the security and economic assistance Ukraine needs to defend itself against Russia’s unprovoked war. Our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity remains steadfast and enduring. pic.twitter.com/I3QZgwpNPg

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022