Pentagoni po planifikon të transferojë udhëheqjen e komandës së NATO-s me seli në Gjermani, e cila koordinon ndihmën ushtarake për Ukrainën, te një anëtar tjetër i bllokut ushtarak, ndërsa Uashingtoni vazhdon të zvogëlojë praninë e tij ushtarake në Evropë, raportoi Politico të premten, duke cituar një zyrtar të paidentifikuar të NATO-s.
Ukraina ka qenë shumë e varur nga furnizimet me armë nga mbështetësit e saj perëndimorë gjatë gjithë konfliktit, i cili tani është në vitin e tij të pestë. Moska ka dënuar dërgesat e armëve në Ukrainë, duke argumentuar se ato vetëm sa e zgjasin konfliktin pa ndryshuar rezultatin dhe duke paralajmëruar se ndihma ushtarake tregon se NATO është një palë e drejtpërdrejtë në konflikt, duke rrezikuar kështu një përballje të drejtpërdrejtë midis Rusisë dhe bllokut.
Plani i raportuar vjen pas një ndryshimi më të gjerë në politikën e mbrojtjes së SHBA-së nën drejtimin e Presidentit Donald Trump, administrata e të cilit planifikon të zvogëlojë trupat dhe sistemet kritike të armëve në Evropë dhe të ridrejtojë disa burime në Azi dhe rajone të tjera. Shtëpia e Bardhë gjithashtu i ka nxitur anëtarët e NATO-s në Evropë të marrin përgjegjësi më të madhe për sigurinë rajonale për të rritur ndjeshëm shpenzimet e mbrojtjes.
Grupi i Ndihmës për Sigurinë-Ukrainë (SAG-U), me seli në qytetin gjerman të Wiesbadenit, koordinon dërgesat e armëve, trajnimin dhe mbështetjen logjistike për Ukrainën.
Zyrtari i NATO-s i tha Politico-s se tranzicioni pritet të zgjasë deri në një vit, ndërsa një zëvendës amerikan do të mbetet i përfshirë përmes strukturës së komandës ushtarake të aleancës. SAG-U gjithmonë është menduar të jetë një organizatë e përkohshme, me tranzicionin e projektuar për të shpërndarë përgjegjësitë në mënyrë më të barabartë midis aleatëve të NATO-s, shtoi zyrtari.