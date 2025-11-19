Shefi i Google paralajmëron se “asnjë kompani nuk do të jetë imune” nëse shpërthen flluska e inteligjencës artificiale

Çdo kompani do të prekej nëse flluska e inteligjencës artificiale (IA) do të shpërthente, tha për BBC kreu i firmës mëmë të Google, Alphabet.
Duke folur ekskluzivisht për BBC News, Sundar Pichai tha se ndërsa rritja e investimeve në inteligjencën artificiale (IA) kishte qenë një “moment i jashtëzakonshëm”, kishte njëfarë “irracionaliteti” në bumin aktual të IA-së.
Kjo vjen mes frikës në Silicon Valley dhe më gjerë për një flluskë, pasi vlera e kompanive të teknologjisë së IA-së është rritur ndjeshëm në muajt e fundit dhe kompanitë shpenzojnë shumë për industrinë në lulëzim.
I pyetur nëse Google do të ishte imun ndaj ndikimit të shpërthimit të flluskës së IA-së, Pichai tha se gjiganti i teknologjisë mund t’i përballonte asaj stuhie të mundshme, por gjithashtu lëshoi një paralajmërim.
“Mendoj se asnjë kompani nuk do të jetë imune, përfshirë ne,” tha ai.
Në një intervistë ekskluzive të gjerë në selinë e Google në Kaliforni, ai gjithashtu trajtoi nevojat e energjisë, ngadalësimin e objektivave klimatikë, investimet në Mbretërinë e Bashkuar, saktësinë e modeleve të tij të IA-së dhe efektin e revolucionit të IA-së në vende pune.
Intervista vjen ndërsa shqyrtimi mbi gjendjen e tregut të IA-së nuk ka qenë kurrë më intensiv.
Aksionet e Alphabet janë dyfishuar në vlerë brenda shtatë muajsh në 3.5 trilionë dollarë, ndërsa tregjet janë bërë më të sigurta në aftësinë e gjigantit të kërkimit për të shmangur kërcënimin nga pronari i ChatGPT, OpenAI.
Një fokus i veçantë është zhvillimi i superçipave të specializuar për IA nga Alphabet që konkurrojnë me Nvidia, të drejtuar nga Jensen Huang, i cili kohët e fundit arriti një vlerësim të parë në botë prej 5 trilionë dollarësh.
Ndërsa vlerësimet rriten, disa analistë kanë shprehur skepticizëm në lidhje me një rrjet të ndërlikuar prej 1.4 trilionë dollarësh marrëveshjesh që po bëhen rreth OpenAI, i cili pritet të ketë të ardhura këtë vit më pak se një e mijta e investimit të planifikuar.
Në komentet që i bëjnë jehonë atyre të bëra nga kryetari i Rezervës Federale të SHBA-së, Alan Greenspan, në vitin 1996, duke paralajmëruar për “shumë energji irracionale” në treg gjatë bumit të dotcom dhe shumë përpara rënies së atij tregu në vitin 2000, Pichai tha se industria mund të “tejkalojë” në cikle investimi si ky.
“Mund të hedhim një vështrim prapa në internet tani. Pati qartë shumë investime të tepërta, por askush prej nesh nuk do të vinte në dyshim nëse interneti ishte i thellë”, tha ai.
“Pres që IA të jetë e njëjtë. Kështu që mendoj se është si racionale ashtu edhe ka elementë të irracionalitetit në një moment si ky”, shtoi ai.
Komentet e tij vijnë pas një paralajmërimi nga Jamie Dimon, shefi i bankës amerikane JP Morgan, i cili i tha BBC muajin e kaluar se investimi në IA do të shpërblehej, por disa nga paratë e derdhura në industri “ndoshta do të humbisnin”.
Por zoti Pichai tha se modeli unik i Google për të zotëruar “grupin e plotë” të teknologjive të veta – nga çipat te të dhënat e YouTube, te modelet dhe shkenca e përparuar – do të thoshte se ishte në një pozicion më të mirë për të përballuar çdo turbulencë të tregut të IA-së.
Gjigandi i teknologjisë po zgjeron gjithashtu gjurmën e tij në Mbretërinë e Bashkuar. Në shtator, Alphabet njoftoi se po investonte në inteligjencën artificiale në Mbretërinë e Bashkuar, duke angazhuar 5 miliardë paund për infrastrukturë dhe kërkim gjatë dy viteve të ardhshme.
Pichai tha se Alphabet do të zhvillojë punë kërkimore “të teknologjisë së fundit” në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë njësinë e saj kryesore të IA-së, DeepMind, me seli në Londër.
Për herë të parë, ai tha se Google “me kalimin e kohës” do të ndërmarrë një hap që po nxitet në qeveri për të “trajnuar modelet tona” në Mbretërinë e Bashkuar – një veprim që ministrat e kabinetit besojnë se do ta çimentonte Mbretërinë e Bashkuar si “superfuqinë” numër tre të IA-së pas SHBA-së dhe Kinës.
“Ne jemi të përkushtuar për të investuar në Mbretërinë e Bashkuar në një mënyrë mjaft të rëndësishme”, tha Pichai.
Megjithatë, ai paralajmëroi gjithashtu për nevojat “e jashtëzakonshme” të energjisë së IA-së, të cilat përbënin 1.5% të konsumit botëror të energjisë elektrike vitin e kaluar, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë.
Pichai tha se nevojiteshin veprime, përfshirë në Mbretërinë e Bashkuar, për të zhvilluar burime të reja energjie dhe për të rritur infrastrukturën e energjisë.
“Nuk duhet të kufizohet një ekonomi e bazuar në energji, dhe mendoj se kjo do të ketë pasoja”, tha ai.
Ai pranoi gjithashtu se nevojat intensive për energji të sipërmarrjes së saj në zgjerim të IA-së nënkuptonin një rënie në objektivat klimatike të kompanisë, por këmbënguli se Alphabet ende kishte një objektiv për të arritur zero neto deri në vitin 2030 duke investuar në teknologji të reja të energjisë.
“Shkalla me të cilën shpresonim të bënim përparim do të ndikohet”, tha ai.
IA do të ndikojë gjithashtu në punën siç e njohim ne, tha Pichai, duke e quajtur atë “teknologjinë më të thellë” mbi të cilën njerëzimi ka punuar.
“Do të na duhet të punojmë përmes përçarjeve shoqërore,” tha ai, duke shtuar se ajo gjithashtu do të “krijonte mundësi të reja”, shtoi ai.
“Ajo do të evoluojë dhe do të kalojë në disa vende pune, dhe njerëzit do të duhet të përshtaten,” tha ai. Ata që përshtaten me IA-në “do të bëjnë më mirë. Nuk ka rëndësi nëse doni të jeni mësues [apo] mjek. Të gjitha këto profesione do të jenë përreth, por njerëzit që do të bëjnë mirë në secilin prej këtyre profesioneve janë njerëz që mësojnë se si t’i përdorin këto mjete”, tha për fund ai.