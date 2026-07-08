Shefi i NATO-s: Sulmet e Trumpit ndaj Iranit gjatë natës ishin “absolutisht të nevojshme”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, mbrojti të mërkurën sulmet e presidentit amerikan Donald Trump ndaj Iranit, duke i quajtur ato “absolutisht të nevojshme” gjatë një paraqitjeje të përbashkët në samitin e NATO-s në Ankara, raporton Anadolu.
Duke folur së bashku me Trump, Rutte tha se operacioni i SHBA-së degradoi aftësitë bërthamore dhe raketore balistike të Iranit dhe e përshkroi atë si “një përgjigje shumë të fortë”.
“Unë mendoj se ajo që bëtë mbrëmë ishte absolutisht e nevojshme,” tha Rutte, duke shtuar se sulmet ishin vendimtare për “Izraelin, rajonin, Evropën” dhe botën më gjerë.
Gjatë bisedës, Trump u tha gazetarëve se besonte se armëpushimi i Iranit kishte “mbaruar” pas sulmeve brenda natës.
Vërejtjet erdhën pas sulmeve gjatë natës të SHBA-së në Iranin jugor, të cilat u pasuan nga sulme hakmarrëse iraniane që Teherani tha se kishin në shënjestër objektet ushtarake amerikane në Gjirin Persik.
Rutte vlerësoi gjithashtu Trumpin për presionin ndaj aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, duke thënë se presidenti amerikan kishte siguruar “një fitore të madhe” për aleancën duke inkurajuar anëtarët evropianë dhe Kanadanë të investojnë qindra miliarda dollarë më shumë në mbrojtje.
“Kur bëhet fjalë për NATO-n, ajo që keni arritur … është një fitore e madhe,” tha ai.