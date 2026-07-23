Shefi i OKB-së paralajmëron se “shpërfillja alarmante e së drejtës ndërkombëtare” po ushqen krizat në Lindjen e Mesme

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, paralajmëroi të enjten se një “shpërfillje alarmante e së drejtës ndërkombëtare” po nxit një numër në rritje konfliktesh dhe po përkeqëson krizat në mbarë Lindjen e Mesme, ndërsa rajoni po përballet me “pasoja shkatërrimtare”, transmeton Anadolu.
“Sot, konfliktet po shtohen në numër, kompleksitet, kohëzgjatje dhe shtrirje”, tha Guterres në fjalën e tij para Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve, duke shtuar: “Pandëshkueshmëria po përhapet. Shkeljet po mbeten pa përgjigje.”
Duke paralajmëruar se “situata po del jashtë kontrollit”, ai tha: “Ajo po qëndron në prag të së paimagjinueshmes”.
Duke bërë thirrje për rikthimin e të drejtave dhe lirive të lundrimit brenda dhe përreth Ngushticës së Hormuzit dhe Bab al-Mandabit, ai tha: “Të drejtat dhe liritë ndërkombëtare të lundrimit brenda dhe përreth Ngushticës së Hormuzit dhe Bab al-Mandabit duhet të rivendosen plotësisht”.
“Diplomacia është e vetmja rrugë përpara”, shtoi Guterres.
Duke folur për Gazën, Guterres tha se civilët vazhdojnë të paguajnë një çmim të rëndë pavarësisht armëpushimit, ndërsa njerëzit po vriten në shtëpitë dhe komunitetet e tyre, “ndërsa Izraeli po rrit kontrollin e tij mbi Gazën”.
“Në të njëjtën kohë, kushtet e jetesës mbeten të padurueshme dhe sëmundje të rënda po përhapen, ndërsa operacionet humanitare po pengohen në masë të madhe”, tha ai.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, Guterres paralajmëroi për një “aneksim gradual”, në mes të dhunës, operacioneve të gjera ushtarake izraelite, zgjerimit të vendbanimeve të kolonëve dhe “zhvendosjes në shkallë të gjerë” të popullsisë.
“Rajoni po tërhiqet në një rreth gjithnjë e më të gjerë përballjesh”, tha ai.