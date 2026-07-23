Nintendo do të ndalojë shitjen e Switch 1 në Evropë në vitin 2027

Nintendo do të ndalojë shitjen e konsolave Switch në Evropë dhe në disa tregje të tjera në shkurt të vitit 2027, disa javë para 10-vjetorit të sistemit.
Kompania thotë se do të vazhdojë të prodhojë Switch, Switch Lite dhe Switch — Model OLED gjatë gjithë vitit 2026 dhe vëren se këto variante “duhet të jenë gjerësisht të disponueshme në Evropë gjatë gjithë vitit”.
Megjithatë, nuk do t’ua shesë më pajisjet shitësve me pakicë ose përmes Nintendo Store në tregje të caktuara që nga fillimi i vitit 2027.
Nuk është e qartë nëse këto ndryshime do të zbatohen globalisht. Engadget ka kontaktuar Nintendo për të sqaruar. Sidoqoftë, mund të ketë kuptim që kompania të ndalojë së shpejti prodhimin dhe shitjen e sistemeve Switch 1 për shkak të rritjes së kostove të prodhimit dhe kalimit në Switch 2.
Nintendo po i jep fund shitjeve të Switch në Evropë për t’u përputhur me rregullat e reja të Bashkimit Evropian që përcaktojnë se disa pajisje duhet ta bëjnë të lehtë për përdoruesit zëvendësimin e baterisë.
Për këtë qëllim, kompania do të heqë gradualisht disa versione ekzistuese të produkteve në favor të atyre që kanë bateri të zëvendësueshme nga përdoruesi, përfshirë Switch 2. Do të fillojë të shesë një version të konsolës së saj aktuale me një bateri të ndërrueshme në tregje të zgjedhura që nga kjo vjeshtë.
Ky Switch 2 i rishikuar do të ketë një kapacitet baterie pak më të vogël se versioni aktual në 5172mAh kundrejt 5220mAh, që është një ulje prej rreth 1 përqind. Sistemi do të jetë rreth 10g (0.4oz) më i rëndë se modeli aktual, me secilin Joy-Con 2 që shton rreth 2g shtesë, duke e çuar peshën totale në afërsisht 548g (19.3oz).
Joy-Cons me bateri të ndërrueshme do të fillojnë të dalin në treg që nga kjo verë, të ndjekura nga kontrolluesit Joy-Con 2 këtë dimër, si dhe kontrolluesi Switch 2 Pro, kontrolluesi Nintendo 64 për Switch dhe kontrolluesi GameCube për Switch 2.
Nintendo vëren se afatet kohore mund të ndryshojnë në varësi të faktorëve të tillë si prodhimi dhe shpërndarja. Disa pajisje periferike nuk do të zëvendësohen me versione që kanë bateri të ndërrueshme. Si e tillë, Nintendo do të heqë gradualisht kontrolluesit Switch Pro, Sega Mega Drive dhe SNES për Switch dhe Pokémon Go Plus+.
Kompania thotë se këto ndryshime do të zbatohen për tregjet që Nintendo of Europe i shërben. Ato janë Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Mbretëria e Arabisë Saudite, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Norvegjia, Omani, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Afrika e Jugut, Spanja, Suedia, Zvicra, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Mbretëria e Bashkuar.