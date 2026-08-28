Shega, arrat dhe manaferrat mund të ndihmojnë zemrën, studimi zbulon një përbërës premtues

Ushqime si shega, arrat dhe manaferrat mund të luajnë një rol të dobishëm në shëndetin e zemrës, pasi ndihmojnë organizmin të prodhojë një përbërës natyral të quajtur urolithin A, i cili po studiohet për efektet e mundshme kundër plakjes dhe dëmtimit të muskulit të zemrës.
Një studim i ri nga shkencëtarët e “King’s College London” ka treguar se urolithin A mund të përmirësojë ndjeshëm funksionin e zemrës në modele eksperimentale të insuficiencës kardiake.
Sipas studiuesve, te kafshët e trajtuara me këtë përbërës u vu re përmirësim i funksionit kardiak deri në 80 për qind.
Si vepron urolithin A?
Urolithin A prodhohet nga bakteret e zorrëve kur ato shpërbëjnë polifenolet, përbërës bimorë që gjenden në ushqime si shega, arrat dhe disa lloje manaferrash.
Studiuesit besojnë se ky përbërës mund të ndihmojë në relaksimin e muskulit të zemrës dhe në kufizimin e krijimit të indit mbresor, dy procese që janë veçanërisht të rëndësishme te disa forma të insuficiencës kardiake.
Eksperimentet u zhvilluan fillimisht te kafshët me insuficiencë kardiake, ndërsa më pas përbërësi u testua edhe në ind njerëzor të zemrës në laborator.
Sipas ekipit shkencor, edhe në këtë rast u vunë re efekte pozitive.
Shpresë për një formë të vështirë të insuficiencës kardiake
Rreth 920 mijë persona në Britani jetojnë me insuficiencë kardiake.
Afërsisht gjysma prej tyre vuajnë nga ajo që njihet si insuficiencë kardiake me fraksion ejeksioni të ruajtur. Në këtë gjendje, zemra vazhdon ta nxjerrë gjakun relativisht normalisht, por muskuli bëhet më i ngurtë dhe nuk mbushet siç duhet me gjak.
Kjo formë e sëmundjes ka më pak mundësi trajtimi krahasuar me lloje të tjera të insuficiencës kardiake dhe mund të shoqërohet me komplikime serioze.
Pikërisht për këtë arsye, studiuesit po e shohin urolithin A si një kandidat potencial për zhvillimin e terapive të reja.
Mund të zhvillohet një ilaç i ri
Hapi i ardhshëm, sipas shkencëtarëve, do të jetë zhvillimi dhe testimi i një medikamenti që përmban urolithin A.
Megjithatë, ata janë të kujdesshëm të mos sugjerojnë se vetëm konsumimi i shegëve, arrave ose manaferrave mund të trajtojë insuficiencën kardiake.
Dr. Joseph Burgoyne, autor i lartë i studimit, theksoi se aktualisht nuk ka prova të mjaftueshme për t’u rekomanduar pacientëve shega si trajtim.
“Megjithatë, këto rezultate ngrenë mundësinë që dietat që favorizojnë prodhimin e urolithin A mund të ndihmojnë në lehtësimin e kësaj gjendjeje”, tha ai.
Premtuese, por jo ende një terapi
Rezultatet janë inkurajuese, por duhet theksuar se pjesa kryesore e studimit është zhvilluar te kafshët dhe në inde njerëzore në laborator.
Për të përcaktuar nëse urolithin A mund të përdoret realisht si trajtim, nevojiten prova klinike te njerëzit.
Deri atëherë, shega, arrat dhe manaferrat mund të jenë pjesë e një diete të ekuilibruar dhe të shëndetshme për zemrën, por nuk duhet të konsiderohen zëvendësim për trajtimin mjekësor të insuficiencës kardiake.