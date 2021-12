Shenja kryesore kur hani që nuk duhet injoruar kurrë – mund të jetë kanceri i stomakut

Ka dhjetë simptoma kryesore të kancerit të stomakut, me pesë simptoma kryesore dhe pesë simptoma dytësore që mund të tregojnë se diçka nuk është në rregull.

E para nga simptomat kryesore është ajo që do të përjetoni gjatë ngrënies. E njohur si disfagia, kjo do të thotë se mund të keni probleme me gëlltitjen e ushqimit, p.sh., ushqimi që ngjitet në çatinë e gojës ndërsa përpiqeni ta gëlltisni atë. E dyta nga këto simptoma kryesore është urthi ose refluksi i acidit.

Krahas këtyre pesë simptomave, ekzistojnë pesë simptoma dytësore për t’u kujdesur nëse mendoni se keni një përzgjedhje të simptomave të përmendura tashmë.

Krahas ndjenjës së ngopjes shumë shpejt gjatë ngrënies, mund të përjetoni së bashku me këtë një humbje të zgjatur të oreksit.

Kjo mund të kombinohet me humbje të pashpjegueshme të peshës që mund të ndodhë para ose pas humbjes së oreksit.

Sipas NHS, humbja e paqëllimshme e peshës do të jetë shkak për shqetësim nëse është më shumë se pesë për qind e peshës suaj gjatë një periudhe gjashtë deri në dymbëdhjetë mujore.

Urthi ose refluksi i acidit mund të jenë një shenjë e kancerit.

Si rezultat i humbjes së paqëllimshme të peshës dhe humbjes së oreksit, ka të ngjarë që ju të filloni të përjetoni ndjesi të lodhjes së pazakontë ose ndjenjën e mungesës së energjisë.

Kjo lodhje do të jetë rezultat i uljes së numrit të qelizave të kuqe të gjakut.

Një tjetër simptomë dytësore, më e dukshme e kancerit të stomakut përfshin një gungë në pjesën e sipërme të stomakut ose në zonën e barkut.

Kjo është një zonë që nuk është e vështirë për t’u inspektuar dhe rekomandohet nëse jeni duke përjetuar ndonjë nga simptomat e tjera që kemi përmendur deri më tani.

Simptoma e fundit dytësore e kancerit të stomakut është një dhimbje në pjesën e sipërme të zonës së stomakut.

Faktorët kryesorë të rrezikut që lidhen me kancerin e stomakut janë mosha me meshkujt mbi pesëdhjetë vjeç që kanë më shumë gjasa të diagnostikohen me këtë gjendje.

Për më tepër, ju keni më shumë gjasa të prekeni nga kanceri i stomakut nëse keni kushte të tjera si refluksi afatgjatë i acidit, gastrit.

Nëse keni një të afërm të ngushtë, si prind ose vëlla ose vëlla, i cili ka pasur kancer në stomak, kjo gjithashtu do të rrisë rrezikun tuaj.