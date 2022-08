Shenjat paralajmëruese të mpiksjes së gjakut për të cilat duhet të keni gjithmonë kujdes

Mpiksja e gjakut, e njohur zakonisht si tromboza e venave të thella (DVT), është një gjendje serioze që mund të jetë kërcënuese për jetën.

Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për simptomat në mënyrë që të siguroheni që të zbuloni një mpiksje të mundshme gjaku sa më shpejt të jetë e mundur. Shpesh është e lehtë për t’u trajtuar nëse është vërejtur mjaft herët, me një numër ilaçesh në dispozicion. Me këtë në mendje, ekzistojnë katër shenja treguese që duhet t’i kushtoni vëmendje, veçanërisht në këmbë. Simptoma të tjera mund të paralajmërojnë se DVT-ja juaj ka përparuar, gjë që do të kërkojë kujdes të menjëhershëm mjekësor, raporton Echo.

Sipas NHS Inform të Skocisë, simptomat mund të përfshijnë sa vijon.

dhimbje, ënjtje dhe ndjeshmëri në njërën nga këmbët tuaja

dhimbje të forta në zonën e prekur

lëkurë të ngrohtë në zonën e mpiksjes

lëkurë e kuqe, veçanërisht në pjesën e pasme të këmbës tuaj poshtë gjurit

Dhimbje

Simptomat e një mpiksje gjaku përfshijnë një dhimbje pulsuese ose ngërçe. Dhimbja ose shqetësimi i këmbës mund të ndihet si një muskul i tërhequr, shtrëngim ose dhimbje e përgjithshme. Zona e prekur ku mpiksja e gjakut gjithashtu mund të ndjehet e ngrohtë në prekje.

Ënjtje

Kur një mpiksje ngadalëson ose ndalon rrjedhën e gjakut, mund të grumbullohet në enë dhe ta bëjë atë të fryhet. NHS Inform thotë se gjendja “zakonisht shfaqet në një venë të thellë të këmbës, një venë më e madhe që kalon nëpër muskujt e viçit dhe kofshës. Mund të ndodhë edhe në legen ose bark. “Mund të shkaktojë dhimbje dhe ënjtje në këmbë dhe mund të çojë në komplikime të tilla si emboli pulmonare.”

Ndryshimi i ngjyrës së lëkurës

Këmba e një personi, ose zona e prekur, mund të fillojë të marrë një nuancë të kuqe ose blu. Ka pasur gjithashtu raste kur lëkura e një personi lëshon një ton të bardhë të zbardhur duke paralajmëruar se diçka nuk është në rregull.

Probleme me frymëmarrjen

Ndërsa një mpiksje lë këmbët dhe fillon të lëvizë në mushkëri, pacientët mund të kenë vështirësi në frymëmarrje dhe një kollë të keqe. Kjo mund të paralajmërojë për emboli pulmonare, një gjendje që do të zhvillohet rreth një në 10 persona me DVT.