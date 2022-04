​Shenjat që tregojnë se po pini shumë kafe

Sa kafe konsiderohet shumë? Mund të habiteni, por në fakt rekomandohet që njerëzit të mos pinë më shumë se 28 filxhanë kafe në javë, që është afërsisht katër filxhanë kafe në ditë.

Megjithatë, konsumimi i më shumë se kaq mund të ketë efekte negative në shëndet – veçanërisht në jetëgjatësinë.

Ndjenja e ankthit

Një filxhan mesatar përmban 95 miligramë kafeinë. Pra, nëse do të pini më shumë se katër filxhanë kafe, do të merrnit rreth 500 miligramë kafeinë në ditë. Një studim në Journal of Psychopharmacology raporton se konsumimi i kafeinës në këtë masë mund të shkaktojë nivele të larta stresi, ankthi dhe madje edhe depresion. Konsumimi i më shumë se 1000 miligramë kafeinë në javë është treguar në kërkime si një parashikues i ankthit të lartë.

Ankthi dhe stresi janë gjëra që duhet të trajtohen me një profesionist mjekësor, dhe për ta bërë këtë është e rëndësishme të vlerësohet gjithashtu marrja e kafeinës dhe të diskutohen ndryshimet e mundshme në zakone në këtë drejtim.

Vështirësi për të fjetur

Konsumimi i rregullt i kafesë mund të shkaktojë probleme me zakonet normale të gjumit, veçanërisht nëse pini kafe rregullisht pasdite. Një studim i 197 nxënësve të shkollave të mesme zbuloi se ata që merrnin më shumë kafeinë zgjoheshin më herët dhe ishin më të përgjumur gjatë ditës në krahasim me grupin që gëlltitnin më pak kafeinë. Edhe pse pirja e rregullt e kafesë ka shumë përfitime shëndetësore, rekomandohet të mbash në minimum marrjen e përditshme të kafesë, në mëngjes, për të pasur një gjumë më të mirë të natës.

Rrahje të përshpejtuara të zemrës

Një studim i kontrolluar zbuloi se pirja e 100 miligramë kafeinë nga çdo orë deri në pesë orë nuk shkakton rrahje të shpejta të zemrës. Megjithatë, është zbuluar se pirja e sasive të mëdha ende mund të çojë në ndryshim të rrahjeve të zemrës.

Dridhje

A keni përjetuar ndonjëherë dridhje pas shumë filxhanësh kafeje? Kjo në fakt mund të përkufizohet si një mbidozë e kafeinës. Healthline thekson se mund të shkaktojë dhimbje koke, nervozizëm, vështirësi në gjumë dhe rritje të rrahjeve të zemrës. Nëse keni ndonjë nga këto efekte anësore të rënda, duhet të kërkoni kujdes mjekësor.

Ndjenja e lodhjes

Është e natyrshme t’i drejtoheni kafesë ose formave të tjera të kafeinës kur ndiheni të lodhur. Por a e dini se shumë kafeinë në fakt mund të ketë një efekt negativ? Sidomos nëse përfshin sheqerna të shtuara. Një studim i publikuar nga Innovations in Clinical Neuroscience zbuloi se pirja e rregullt e pijeve me kafeinë, veçanërisht me sheqer, shkaktonte lodhje mendore te pjesëmarrësit.