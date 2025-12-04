Shifra tronditëse: mijëra pacientë sysh në Gaza, në rrezik verbërie

Ndër pasojat e gjenocidit izraelit duke goditur pa mëshirë dhe spitalet
Drejtori i spitalit të syve në Gaza paralajmëron se 4,000-5,000 pacientë janë në rrezik verbërie totale ose të pjesshme për shkak të sulmeve ndaj sistemit shëndetësor dhe parandalimit të trajtimit dhe transferimit të pacientëve jashtë vendit.
Spitali u sulmua drejtpërdrejt disa herë gjatë luftës, duke e detyruar atë të mbyllej para se të rihapej pjesërisht në fund të vitit 2024.
Pushtuesi izraelit shkatërroi infrastrukturën e spitalit, gjeneratorët dhe pajisjet kirurgjikale dhe pengoi hyrjen e ilaçeve, furnizimeve dhe materialeve mjekësore harxhuese.
Mungesa e trajtimit ka përkeqësuar gjendje të rënda si glaukoma, problemet e kornesë, problemet e retinës dhe kataraktet, duke kërcënuar pacientët me verbëri të përhershme.
Më shumë se 2,400 pacientë janë në listat e pritjes dhe kanë nevojë urgjente për ndërhyrje kirurgjikale që nuk është e disponueshme në Gaza.
Katër pajisje kirurgjikale të retinës u shkatërruan nga ushtria izraelite, duke e bërë të vështirë trajtimin e të plagosurve të luftës që kanë nevojë për heqjen e shrapnelave dhe trajtimin e lëndimeve kritike.