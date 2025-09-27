Shikoni çfarë mund të bëjë ky kamion zjarrfikës

Rrjetet sociale po përhapin fotografi të një kamioni të ri zjarrfikës për kushtet më të vështira.
Ai është i firmosur nga gjermani Rebo Sondermaschinen, i cili ka konvertuar një traktor bujqësor standard në GTLF-V 12000, një kamion i madh zjarrfikës për pyje me aftësi modulare.
Baza është John Deere 6R 250, dhe është një kamion zjarrfikës i pajisur plotësisht me aftësi dukshëm më të mëdha se konkurrenca.
Për fillestarët, ekziston një motor nafte me gjashtë cilindra 6.8 litra me 301 kuaj-fuqi, i cili në kombinim me rrota të mëdha siguron manovrim të shkëlqyer, madje edhe nëpër tokë moçalore dhe me baltë. Mund të kapërcejë edhe pengesa ujore 1.20 metra të thella.
Një nga karakteristikat e veçanta është vetë kabina, e pajisur me një sistem mbrojtës dhe pajisje frymëmarrjeje që i lejojnë të kalojë nëpër zjarr.
Megjithatë, ajo që e bën këtë automjet të dallohet në veçanti është aftësia e tij për të shuar zjarret. Rezervuari ka një kapacitet deri në 12,000 litra ujë dhe 410 litra shkumë, dhe shkalla e rrjedhjes së pompës është deri në 360,000 litra në orë.
Mjeti ka tre topa uji – dy në pjesën e përparme dhe një në rimorkio. Për shembull, kamioni zjarrfikës Unimog TLF 4000 për terrene të vështira ka një kapacitet prej vetëm 4,000 litrash.
Një vlerë e veçantë e konceptit është modulariteti i tij. Mjete të ndryshme mund të montohen në aksesorë standardë, siç është një parmendë masive e përparme për heqjen e pengesave, një makinë mbushëse me thasë rëre, një vinç, pompa dhe një litar çeliku 80 metra i gjatë me një forcë tërheqëse prej 67.
Kjo shkathtësi lejon që ai të përdoret në shuarjen e zjarreve, por edhe në luftën kundër përmbytjeve, rrëshqitjeve të tokës ose fatkeqësive të tjera natyrore.
Testimi aktualisht po kryhet nga departamenti i zjarrfikësve, dhe një vendim do të merret më vonë nëse ky mjet do të ofrohet në treg.