Profesoresha dhe onkologia e njohur do të udhëheqë përcaktimin e prioriteteve të kërkimit klinik mbi kancerin, me synimin që zbulimet shkencore të shndërrohen në trajtime më efektive për pacientët.
Profesoresha Mariam Jamal-Hanjani është emëruar drejtuese klinike (Chief Clinician) e Cancer Research UK, një prej organizatave kryesore në Mbretërinë e Bashkuar që mbështet kërkimin shkencor mbi kancerin.
Ajo është profesoreshë e gjenomikës së kancerit dhe metastazave në University College London (UCL), si dhe onkologe e specializuar në tumoret e kraharorit. Puna e saj shkencore përqendrohet në mënyrën se si tumoret zhvillohen, përhapen në organe të tjera dhe bëhen rezistente ndaj trajtimit.
Jamal-Hanjani ka luajtur rol të rëndësishëm në studimin TRACERx, i cili synon të kuptojë evolucionin e kancerit të mushkërive dhe ndryshimet që pëson tumori gjatë zhvillimit të sëmundjes. Ajo është gjithashtu e përfshirë në studimin PEACE, që ndihmon në hulumtimin e mekanizmave të përhapjes së kancerit dhe rezistencës ndaj trajtimit.
Në detyrën e re, ajo do të kontribuojë në përcaktimin e drejtimeve prioritare të kërkimit klinik, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet shkencëtarëve dhe mjekëve, si dhe mbështetjen e studiuesve të rinj. Një nga synimet kryesore është përshpejtimi i kalimit nga zbulimet laboratorike te provat klinike dhe, kur rezultatet e konfirmojnë efektivitetin, te trajtimet që përmirësojnë jetën e pacientëve.
Emërimi i saj vjen në një kohë kur përparimet në biologjinë molekulare, teknologji dhe inteligjencë artificiale po krijojnë mundësi të reja për diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit. Sfidë mbetet që këto përparime të përkthehen në rezultate konkrete, përfshirë zbulimin më të hershëm të sëmundjes dhe trajtime më të përshtatura për secilin pacient. /islamgjakova
Shkencëtarja myslimane emërohet drejtuese klinike e Cancer Research UK
Profesoresha dhe onkologia e njohur do të udhëheqë përcaktimin e prioriteteve të kërkimit klinik mbi kancerin, me synimin që zbulimet shkencore të shndërrohen në trajtime më efektive për pacientët.