Shkon në 67 numri i viktimave në Ceuta

Numri i viktimave në krizën kufitare mes Spanjës dhe Marokut, në enklavën spanjolle të Ceutës, ka arritur në 67, njoftoi të shtunën qeveria spanjolle.
Sipas autoriteteve, disa nga viktimat u mbytën në det, e të tjerë u shtypën gjatë përpjekjeve për të kaluar barrierën kufitare.
Pas hyrjes së rreth 60 mijë emigrantëve në territorin e Ceutës nga e enjtja deri të premten, Spanja ka vendosur të ndërtojë një barrierë mbrojtëse prej 500 metrash, e cila do të shtrihet përgjatë digës në det për të parandaluar kalime të tjera të paligjshme, raporton AP.
Të shtunën në mëngjes, një numër i vogël emigrantësh të rraskapitur, që arritën me not në plazhin Tarajal të Ceutës, u pritën nga ushtarët spanjollë, të cilët i shoqëruan përsëri drejt kufirit me Marokun.
Ministria e Brendshme e Spanjës bëri të ditur se shumica e emigrantëve që hynë në territorin spanjoll në Afrikën e Veriut janë kthyer tashmë në Marok.
Pas disa ditësh kaosi dhe rrugëve të mbushura me njerëz që shpresonin të gjenin një jetë më të mirë në Spanjë, banorët e Ceutës u zgjuan të shtunën në një atmosferë më të qetë.
Megjithatë, autoritetet theksojnë se situata e sigurisë në qytetin autonom me rreth 84 mijë banorë mbetet ende e brishtë.
“Jeta në këtë qytet është tronditur si pasojë e incidentit në kufi”, deklaroi presidenti i Ceutës, Juan Jesus Vivas.
“Procesi i kthimit të emigrantëve ka nisur në mënyrë të kënaqshme, por duhet të përfundojë plotësisht. Qyteti ende nuk i është kthyer normalitetit”, shtoi ai.
Megjithatë, disa emigrantë kanë vendosur të qëndrojnë në Ceutë. Mes tyre është edhe 23-vjeçari maroken Mohamed Hatri.
“Ata kanë mbyllur gjithçka që të mos mund të blejmë ushqim, për të na detyruar të kthehemi në vendin tonë”, tha ai.
“Por edhe nëse mbyllin gjithçka, ne do të qëndrojmë këtu, pavarësisht nëse kemi ushqim apo jo”.