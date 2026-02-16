Ballina Artikuj “Shoqëria sekulare moderne ka prodhuar njerëz që nuk dinë më kush janë...

“Shoqëria sekulare moderne ka prodhuar njerëz që nuk dinë më kush janë dhe pse jetojnë.”

Prof. Driton Arifi

Kur të lodheni duke ngarendur nepër dyert e ateizmit e feve të shtrembëruara për të kërkuar qetësinë e shpirtit, mos harroni trokitni edhe në derën e Islamit, se aty do të gjeni të vërtetën e munguar dhe besimin e kulluar në Zotin e Madhëruar!
E kur të mbeteni të tmerruar nga çmenduritë amorale dhe skizofrenitë e shthurura të njerëzve ‘mendjendritur’, afrohuni tek Feja e Allahut për ta gjetur fisnikërinë e shpirtit dhe pastërtinë e moralit më të lartë njerëzor.
Një njeri që nuk ka harruar se është njeri, ka të drejtë sot të ndjehet tejet i shqetësuar sepse, siç tha Charles Taylor:“Shoqëria sekulare moderne ka prodhuar njerëz që nuk dinë më kush janë dhe pse jetojnë.”

Prof. Driton Arifi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram