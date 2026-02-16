Kur të lodheni duke ngarendur nepër dyert e ateizmit e feve të shtrembëruara për të kërkuar qetësinë e shpirtit, mos harroni trokitni edhe në derën e Islamit, se aty do të gjeni të vërtetën e munguar dhe besimin e kulluar në Zotin e Madhëruar!
E kur të mbeteni të tmerruar nga çmenduritë amorale dhe skizofrenitë e shthurura të njerëzve ‘mendjendritur’, afrohuni tek Feja e Allahut për ta gjetur fisnikërinë e shpirtit dhe pastërtinë e moralit më të lartë njerëzor.
Një njeri që nuk ka harruar se është njeri, ka të drejtë sot të ndjehet tejet i shqetësuar sepse, siç tha Charles Taylor:“Shoqëria sekulare moderne ka prodhuar njerëz që nuk dinë më kush janë dhe pse jetojnë.”
Prof. Driton Arifi