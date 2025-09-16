Shqipëria avancon në rrugën drejt BE-së – hapen katër kapituj të ri të negociatave, Rama publikon pamje nga Brukseli

Shqipëria sot hapi katër kapituj të ri të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel, ndërsa ka publikuar edhe video nga konferenca me komisioneren për Zgjerim, Marta Kos.
Grupkapitulli 4 përfshin fusha: tranzicioni i gjelbër, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër, ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe prioriteteve strategjike të BE-së.
Me hapjen e katër kapitujve të ri, tashmë Shqipëria ka çuar në 28 numrin e kapitujve të hapur.
Lexoni të plotë postimin:
Shqipëria shënoi një tjetër hap përpara në rrugëtimin drejt BE-së.
Bruksel – Hapim 4 kapituj të rinj, duke e çuar në 28 numrin e kapitujve të hapur, një ritëm rekord në procesin e negociatave
Urime ekipit negociator dhe të gjithë shqiptarëve.