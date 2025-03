Shqipëria drejt “Smart City”, kamera kudo për rritjen e sigurisë

Projekti ka si qëllim, transformimin e Shqipërisë në një vend të sigurt dhe të avancuar nga pikëpamja digjitale, duke përdorur teknologjitë e inteligjencës artificiale

Qeveria shqiptare ka miratuar një marrëveshje huaje me Fondin për Zhvillim të Abu Dhabi-t, për financimin e projektit sistemi i kamerave nën administrimin e policisë së shtetit, Smart City”. Marrëveshja që pritet të ratifikohet nga Kuvendi parashikon një hua prej 118 milionë e 500 mijë dollarë, për financimin e projektit.

Sipas relacionit të depozituar në Kuvend, ky projekt synon të rrisë nivelin e sigurisë publike, duke instaluar sisteme elektronike për të monitoruar dhe për të kontrolluar sa më mirë territorin e duke siguruar informacion, për parandalimin ose zbardhjen e ngjarjeve.

Gjithashtu, synohet forcimi i infrastrukturës teknike në Republikën e Shqipërisë, për të siguruar një mjedis të sigurt duke përfituar nga teknologjitë e inteligjencës artificiale. Referuar relacionit, objektivat e projektit janë në përputhje me vizionin e qeverisë së Shqipërisë, për të ofruar zgjidhje të zgjuara të menaxhimit të qytetit dhe trafikut që përmirësojnë menaxhimin urban në vend.

Projekti ka si qëllim, transformimin e Shqipërisë në një vend të sigurt dhe të avancuar nga pikëpamja digjitale, duke përdorur teknologjitë e inteligjencës artificiale

Gjithashtu, ky projektligj është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022–2030, ku një ndër qëllimet strategjike është fuqizimi i rendit publik dhe rritja e parametrave të sigurisë në komunitet.

Projekti përfshin instalimin e 2 239 kamerave ANPR (njohje automatike e targave) dhe 2 602 kamerave PTZ për monitorimin e trafikut dhe identifikimin e shkeljeve. Përveçse do të instalohen kamera për monitorimin e trafikut dhe identifikimin e shkeljeve, do të vendosen 3 816 kamera trupi për policinë, të cilat do të lidhen me një sistem të centralizuar për mbikëqyrje dhe reagim të shpejtë, kjo për të garantuar transparencë dhe profesionalizëm në aksionet e tyre.

Ndërsa, për të përmirësuar sigurinë në rrugë dhe në autostrada do të instalohen 100 radarë inteligjentë dhe 100 sensorë zhurme, për të monitoruar shpejtësinë dhe sigurinë e trafikut.

Ky projekt do të mundësojë monitorimin dhe identifikimin në kohë reale të automjeteve që qarkullojnë në akset rrugore, të cilësuara me interes prioritar për Policinë e Shtetit, si dhe në të gjitha pikat e kontrollit kufitar. /SCAN