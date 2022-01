Shqipëria e jeton epokën e ‘Diktaturës së Lekut”!

Nga Kim Mehmeti

Nuk dua ti besoj si të vërteta lajmet se të afërmit e Doktorit që donë ta rithemelojë PD-në, i paskan ringjallur gënjeshtrat serbe, duke e informuar botën se shqiptarët e Maqedonisë janë ‘vëllazëri myslimane’, nga të cilët duhet mbrojtur Evropën e krishterë!?

Nuk dua ta besoj këtë sepse edhe Doktori, po aq sa edhe unë, e dinë se gjatë themelimit të PD-së, shqiptarët e Maqedonisë, e lanë anësh vetveten, për ta ndihmuar këtë parti dhe demokratizimin e Shqipërisë. Dhe andaj, ndër të tjerat, derdhën drejtë Tiranës para jo me grushte, por me thasë, edhe atë pa pyetur kurrë se kush dhe si ato i harxhoi.

Pastaj nuk dua t’i besoj këto lajme sepse edhe unë edhe Doktori e dimë sa të moçme janë gënjeshtrat antishqiptare të përdorura nga qarqet serbe, të cilat gënjeshtra kanë për qellim ta paralajmërojnë Evropën sa është e ‘rrezikuar’ nga myslimanët e Ballkanit?!

E nëse këto lajme janë të vërteta, atëherë shqiptarëve të Maqedonisë nuk u mbetet asgjë tjetër përpos ta pranojnë se politikanët që e kanë humbur pushtetin mbi vetveten, janë të gatshëm të shkelin edhe mbi kufomat e popullit të vet, vetëm për të ardhur në pushtet.

Siç do duhet të pranojnë se investimi i tyre në PD ka qenë i gabuar, se me atë investim kanë kontribuar që Shqipërinë ta mbulojë plehu politikë i prodhuar tri dekadave të fundit dhe që mëmëdheu, nga diktatura e xhaxhit Enver, të kalojë në ‘Diktaturën e Lekut’, të ‘Rilindjes’ së Piktorit.

Sidoqoftë shqiptarët e Maqedonisë e meritojmë të jetojnë në paqe me vetveten dhe me vëllazërinë shqiptare, sepse mëmëdhe Shqipërisë dhe atdhe Kosovës, u kanë qëndruar pranë në çastet e tyre më të vështira. Edhe atë jo për t’ia larë borxhin shqiptarisë, por për t’i dalë hakut vetvetes.

Dhe nëse është e vërtet se shqiptarëve të Maqedonisë askush nuk ua ka borxh mirënjohjen, atëherë është më se e vërtet se të shkelësh mbi përkatësinë e tyre fetare, edhe atë vetëm për ta shpëtuar karrierën personale politike dhe, vetëm që t’i jargavitesh botës së krishterë, është antishqiptari e neveritshme!