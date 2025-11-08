Shqipëria i afrohet Evropës duke iu larguar vetvetes!

Si të ishin hajdiutë, në orët e vona të natës, pa diskutim dhe sa më shpejtë që të mos i kapin duke ‘vjedhur’, shtatëdhjetë e shtatë burra dhe gra, e votuan ligjin sipas të cilit në Shqipëri gjinitë nuk përcaktohen sipas tipareve që e dallojnë mashkullin nga femra, por nga rolet e ndërtuara në kontekstin shoqëror.
Në të vërtetë, këta burra e këto gra duan shqiptarëve t’ua ‘vjedhin’ e shkatërrojnë më të vlefshmen që ata i mbajti gjatë shekujve: familjen, të cilën nuk e përcakton asgjë tjetër përpos lidhjes së gjakut, e ku nënë e babë bëhesh nepërmjet shtratit e jo me marrëveshje!
Por shihet qartë se Shqipëria ngutshëm i afrohet Evropës së civilizuar dhe i largohet vetvetes, kështu që ka rrezik që një ditë të sjellë ligj sipas të cilit në plazhë shkohet vetëm pa brekë dhe se ajo nuk është atdhe i shqiptarëve, por i qytetarëve të tipit Nr. 1 dhe atyre Nr. 2.
Disa thonë se ne që e kundërshtojm këtë ligj, jo vetëm se nuk i kuptojmë vlerat e Evropës së sotme, por se e ardhmja do na mbajë mend si të prapambetur që e kanë ngadalsuar ecjen e shqiptarisë drejtë civilizimit?
Autori i këtij teksti vullnetarisht rreshtohet në anën e gabuar të historisë, ngaqë nuk ka zgjidhje tjetër përpos, o t’i pranoj normat ‘properëndimore’, o t’i mbetet besnik Lutjes së tij: O Zot, do i jepja të gjitha të nesërmet që më kanë mbetur t’i jetoj nëse do të më mundësoje që edhe njëherë të vetme ta puthja nënën dhe t’i tregoja se kurrë nuk do shkel mbi thënien e saj se jo çdokënd mund ta kesh nënë apo babë si dhe, nëse do të ma mundësoje ta ndjeja dorën e babait si më përkëdhel dhe me zërin kërcënues më udhëzon që kurrë të mos lejojë dikush të rrënojë më të vlefshmen që kemi – Familjen!
Nga: Kim Mehmeti