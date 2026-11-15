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SHSKUK suspendon katër punonjës për parregullsi në menaxhimin e barnave

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) ka njoftuar se katër punonjës janë suspenduar pas evidentimit të parregullsive në menaxhimin e barnave dhe materialit shpenzues në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).

Sipas njoftimit të SHSKUK-së, vendimi për suspendimin e katër punonjësve është marrë nga Komisioni Disiplinor i QKUK-së, pas parregullsive të evidentuara.

Për këtë çështje është diskutuar edhe në mbledhjen e tetë të Bordit Drejtues të SHSKUK-së, të udhëhequr nga kryesuesi Faik Shatri, ku drejtori i Përgjithshëm, Elvir Azizi, ka raportuar për masat e para disiplinore të ndërmarra.

Bordi Drejtues ka kërkuar nga Drejtoria e Përgjithshme që në çdo mbledhje të raportojë për ecurinë e procedurave disiplinore dhe veprimet e ndërmarra.

SHSKUK ka bërë të ditur se do të vazhdojë trajtimin e rasteve në përputhje me procedurat në fuqi, me synim forcimin e përgjegjësisë institucionale në menaxhimin e barnave dhe materialit shpenzues.

Koha ka raportuar ne vazhdimësi për mungesën e barnave dhe materialit shpenzues. Lidhur me mungesën e barnave, Kuvendi ka mbajtur interpelancë më 13 nëntor ani pse kjo nuk i ka dhënë zgjidhje kësaj çështjeje.

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