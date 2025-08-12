Shtëpia e Bardhë: Samiti në Alaskë do të jetë një “ushtrim dëgjimi” për Trumpin

Shtëpia e Bardhë ka zbutur pritshmëritë për samitin e kësaj jave mes presidentit amerikan, Donald Trump dhe presidentit rus, Vladimir Putin, duke e përshkruar takimin e ardhshëm si një “ushtrim dëgjimi” për liderin amerikan, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, konfirmoi se samiti do të mbahet të premten në Anchorage, qyteti më i madh i Alaskës, kur presidenti do të vendosë si “qëllim” të mund të “largohet me një kuptim më të mirë se si mund të përfundojmë këtë luftë”.
“Vetëm një palë e përfshirë në këtë luftë do të jetë e pranishme dhe kështu kjo është për presidentin që të shkojë dhe të marrë një kuptim më të qartë e më të mirë se si, shpresojmë, mund ta përfundojmë këtë luftë”, u tha ajo gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Siç u nënkuptua Leavitt, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, nuk do të jetë i pranishëm në takim. Ajo theksoi se ky takim po zhvillohet me kërkesën e Putinit.
Bisedimet e ardhshme do të jenë takimi i parë ballë për ballë mes një presidenti të Rusisë dhe një presidenti të SHBA-së që nga qershori i vitit 2021, kur Putin u takua me presidentin e atëhershëm, Joe Biden, në Gjenevë të Zvicrës.
Ky do të jetë gjithashtu rasti i parë që një president rus shkel tokën e Alaskës që nga viti 1867, kur Perandoria Ruse ia shiti territorin SHBA-së.