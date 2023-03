Shtëpitë kontejnerë nga Katari mbërrijnë në Turqi

Ndërsa anijet u ankoruan në portin Iskenderun në provincën Hatay, Guvernatori i Kirklareli, Birol Ekici u tha gazetarëve se ata po bëjnë përpjekje të mëdha për të rivendosur rajonin e goditur nga tërmeti, duke theksuar mbështetjen e Katarit për Turqinë në këtë proces.

Duke vënë në dukje rëndësinë e kontejnerëve për kthimin e jetës në normalitet në rajon, Ekici tha se Katari gjithashtu ka dërguar ndihmë humanitare dhe ekipe kërkimi-shpëtimi që nga tërmetet e dyfishta të 6 shkurtit që vranë mbi 45,000 njerëz.

“Ata na kanë mbështetur gjithmonë, dua të falënderoj vëllezërit tanë nga Katari për këtë,” shtoi ai.

I dërguari i Katarit në Ankara, Sheik Mohammed bin Nasser bin Jassim Al-Thani tha se ndihma e vendit të tij për Turqinë dhe Sirinë, e cila gjithashtu u godit nga tërmetet, do të vazhdojë. /mesazhi

Qatar is sending five ships, carrying more than 1,300 containers and over 620 pallets of humanitarian aid, for #TurkiyeQuakes victims. Hasan Abdullah reports from Hatay province pic.twitter.com/DHesfOlUdz

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 4, 2023