Shtrenjtohen biletat e autobusëve në Kosovë

Çmimi i derivateve të naftës është ngritur dukshëm në Kosovë. E bashkë me këtë ngritje, qytetarët tani po paguajnë më shtrenjtë edhe biletën e autobusit.

Disa kompani të autobusëve tashmë kanë nisur t’i ngrisin çmimet e biletave. Nga kjo ngritje e çmimit më së shumti po pësojnë studentët. Studentja Manjolla Gjini për të ardhur deri në Prishtinë sot, ka ndërruar disa linja të autobusit. E ndryshimin në çmim e ka vërejtur në autobusin e linjës Ferizaj-Prishtinë.

Nga një euro sa ka qenë çmimi për studentë, tani sipas saj, është bërë 1.50 euro.

“Po studente jam dhe vi nga Kaçaniku. Kemi pasur ngritje të çmimit Ferizaj-Prishtinë tash është bërë 1.50 më herët ka qenë 1 euro. Ky çmim i ka dëmtuar studentët, nga Kaçaniku në Ferizaj nuk ka pas ngritje, mendoj se ky çmim duhet me qenë siç ka qenë më herët”, tha ajo.

E qytetarja Dalina Vranovci, tha se çmimi i biletave është ngritur si pasojë e çmimit të naftës.

“Po ka pasur ngritje të çmimit për 50 centë, sidomos për pjesën e studentëve. Mendoj se është i lartë sepse studentët ka që udhëtojnë çdo ditë edhe 1.50 euro është çmim i lartë, duke e pasur parasysh se nuk punojnë dhe nuk kanë të ardhura. Çmimi është i lartë, por këtu mendoj se nuk është faji i kompanive të autobusëve, por është faji i politikave dhe çmimi i naftës”, tha ajo.

Përveç Ferizajt, ngritje të çmimit të biletave ka pasur edhe për linjat Prishtinë-Drenas dhe Prishtinë-Skenderaj.

Zenel Tvorani, i cili sot po udhëtonte për në fshatin Terstenik të Drenasit, tha se kjo ngritje e çmimi të biletave është e lartë duke i pasur parasysh pagat në Kosovë.

“Kemi ngritje të çmimit të biletave çmimi ka qenë 1 euro tani është 1 e 50 euro, me kushtet tona ngritja e çmimit është e madhe. Tash janë shtrenjtuar edhe derivatet për kushtet tona çfarë jetese kemi, çfarë paga kemi shumica e papunë, çmimet janë të larta”, tha ai.

Kurtishaj: Shoqata nuk e ka rritur çmimin e biletave, por kompanitë

Kryetari i Shoqatës së Transportit rrugorë, Ruzhdi Kurtishaj, për FrontOnline, tha se ngritja e çmimit është bërë në mënyrë individuale nga agjencinë, jo ne emër të shoqatës.

“Çmimi nuk është rritur në emër të shoqatës, por e kanë rritur kompanitë në mënyrë individuale”, tha Kurtishaj.

E kjo ngritje e çmimit të biletave sipas, Kurtishajt është e arsyeshme, duke pasur parasysh, ngritjen e çmimit të naftës dhe produkteve tjera për mirëmbajtjen e autobusëve.

“Sektori i transportit rrugorë është më i dëmtuari në Kosovë. Kjo nuk ka të bëjë me pandeminë por ka të bëjë edhe para pandemisë, pra ne jemi sektori më i dëmtuar për shkak të ligjit të brendshëm të tatimit mbi vlerën e shtuar. E dyta ka të bëjë më pandeminë e cila e ka shkatërruar këtë sektor, kësaj të fundit i shtohet edhe ndryshimi i madh i çmimit të naftës apo rritja drastike e çmimit të naftës sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar diku rreth 1 euro e tani është diku rreth 1.28 pra kemi diku 30 % rritje të çmimit të naftës”, tha ai.

Berjani: Çmimet e derivateve të naftës do të ngriten deri në fund të vitit

Ngritja e çmimit të derivateve të naftës nuk do të përfundon me kaq.

Ngritje pritet të ketë edhe ditëve në vijim.

Këtë e ka bërë të ditur, kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovë, Fadil Berjani.

“Sipas informatave pritet se nuk do të ketë ndalje, do të ketë rritje deri me 1 janar. Pas janarit pritet që të ketë prodhim më shumë të derivateve dhe kur kemi prodhim të derivateve më tepër edhe çmimi besoj që është më i lirë”, tha ai.

Berjani tha se Kosova dhe Maqedonia e Veriut, sa i përket çmimit të derivateve të naftës janë më të lirat në rajon.

“Sa i përket ngritjes së çmimit sot në Kosovë çmimet sillen 1.16 deri në 1.22 nafta ndërsa benzina sillet 1.20 deri në 1.27 përafërsisht. Ne në regjion jemi më të lirët, sot në Shqipëri 1.52 është nafta dhe 1.55 është benzina. Sa i përket çmimit ne jemi më të lirët në regjion përveç Maqedonisë së Veriut e cila e ka akcizën për naftë 22 cent më të ulët ndërsa benzinën e kemi të njëjtë”, tha ai.