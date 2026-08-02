Shumë shoferë nuk e dinë për çfarë shërben vrima e vogël në dyert e pasme të veturës

Në dyert e pasme të shumicës së automjeteve me pesë dyer ndodhet një vrimë e vogël që shumë shoferë nuk e kanë vënë re kurrë.
Megjithatë, pas saj fshihet një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, veçanërisht kur në makinë udhëtojnë fëmijë ose kafshë shtëpiake.
Bëhet fjalë për bravën e sigurisë për fëmijët, e cila pengon hapjen e dyerve të pasme nga brenda automjetit, ndërsa nga jashtë ato vazhdojnë të hapen normalisht.
Për ta aktivizuar këtë funksion, zakonisht duhet të hapet dera e pasme dhe të gjendet vrima e vogël në anën e saj. Shpesh pranë saj ndodhet edhe simboli i një fëmije. Në shumicën e rasteve, brava aktivizohet duke futur çelësin e makinës në vrimë dhe duke e rrotulluar në drejtimin përkatës.
Kur siguria për fëmijët aktivizohet, fëmija nuk mund ta hapë derën nga brenda edhe nëse tërheq dorezën gjatë udhëtimit. Ky funksion mund të jetë i dobishëm edhe për pronarët e qenve ose kafshëve të tjera, të cilat mund të prekin aksidentalisht dorezën e derës.
Kjo veçori nuk duhet ngatërruar me mbylljen qendrore të makinës, pasi ajo nuk ofron të njëjtin nivel mbrojtjeje. Brava e fëmijëve bllokon plotësisht hapjen nga kabina dhe është krijuar posaçërisht për të rritur sigurinë e pasagjerëve më të vegjël.
Edhe pse është një detaj i vogël që shumë shoferë nuk e përdorin, kjo pajisje konsiderohet një nga funksionet më të thjeshta dhe më të rëndësishme të sigurisë në automjet.