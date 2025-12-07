Shumë shpejt, Al do të mund të përkthejë gjuhën e kafshëve

Një kompani ka shpallur se shumë shpejt mund të kemi mundësinë të komunikojmë drejtpërdrejt me kafshët tona shtëpiake.
Sipas studiuesve, një ekip ndërkombëtar po përdor inteligjencën artificiale (AI) për të analizuar qindra orë tingujsh, murrmurrish dhe shenja trupore nga kafshët për të kuptuar qëllimet dhe emocionet e tyre, jo vetëm tingujt që ato bëjnë.
Në testet e para të bëra për qentë, është arritur një saktësi rreth 90% në etiketat e emocioneve, duke treguar se AI mund të interpretojë ndjeshëm emocionet dhe nevojat e kafshëve shtëpiake.
Ky është një hap i madh përpara drejt zhvillimit të një programi që do të mund të bëjë përkthime të thjeshta për komunikimin me kafshët, si kërkesa për ushqim, lojë, ose të tjera nevoja të përditshme.