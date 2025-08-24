Si Amerika i dha një goditje të rëndë Ukrainës në heshtje

Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së ka kryer në heshtje një proces shqyrtimi që i jep Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth autoritetin për të ndaluar përdorimin e raketave amerikane me rreze të gjatë veprimi nga Ukraina kundër objektivave brenda Rusisë, raportoi Wall Street Journal, duke cituar burime të njohura me situatën.
Ky nivel i lartë kontrolli, i cili ka qenë në fuqi që nga fundi i pranverës, ka parandaluar në mënyrë efektive përdorimin e sistemit ATACMS (Sistemet e Raketave Taktike të Ushtrisë) kundër objektivave në territorin rus, konfirmoi një zyrtar i paidentifikuar.
Zyra e Presidentit të Ukrainës dhe Ministria e Mbrojtjes nuk komentuan artikullin e WSJ, as Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni, sipas Reuters.
Mekanizëm rishikimi
Kujtojmë se Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha më 21 gusht se Ukraina nuk kishte shanse për të fituar nëse nuk lejohej të sulmonte Rusinë. Ai kritikoi ish-Presidentin Joe Biden për moslejimin e Kievit të kundërsulmonte, por vetëm për të mbrojtur veten. Pavarësisht kësaj, Trump më parë tha se nuk pajtohej fuqimisht me vendimin e administratës Biden për të lejuar sulmet ukrainase me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë me armë amerikane.
Mekanizmi i rishikimit u zhvillua nga Nënsekretari i Pentagonit për Politikë Elbridge Colby. Ky monitoron përdorimin e armëve amerikane dhe evropiane në Ukrainë dhe mbështetet në inteligjencën amerikane. Përveç procesit të rishikimit për sulmet me raketa, thuhet se është futur një sistem vlerësimi për të vlerësuar nëse SHBA-të kanë rezerva të mjaftueshme të armëve të caktuara. Colby prezantoi kategoritë e kuqe, të verdhë dhe të gjelbër për të ndihmuar në vendimin se cilat armë mund të dorëzohen në Ukrainë.
Procesi i ri i shqyrtimit vlen për raketat britanike me rreze të gjatë veprimi Storm Shadow, thanë një zyrtar britanik dhe dy zyrtarë amerikanë.
Lajmi për raketat amerikane me rreze të gjatë veprimi vjen ndërsa Trump po bëhet gjithnjë e më i frustruar me luftën trevjeçare dhe pamundësinë e tij për të siguruar një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës. Pasi samiti i tij me Presidentin rus Vladimir Putin dhe takimet pasuese me udhëheqësit evropianë dhe Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky nuk arritën të sjellin ndonjë përparim të prekshëm, Trump tha të premten se po shqyrtonte vendosjen e sanksioneve ekonomike ndaj Rusisë ose braktisjen e procesit të paqes.
“Do të marr një vendim për atë që do të bëjmë dhe do të jetë një vendim shumë i rëndësishëm, nëse do të vendosim apo jo sanksione gjithëpërfshirëse ose tarifa të mëdha, ose të dyja, dhe ndoshta nuk bëjmë asgjë dhe themi: kjo është lufta juaj”, tha Trump.
Trump shpresonte të organizonte një takim dypalësh midis Putinit dhe Zelensky-t, por edhe kjo rezultoi shumë e vështirë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha të premten se nuk kishte një axhendë të dakordësuar si parakusht për t’u ulur me Zelensky-n: “Putini është gati të takohet me Zelensky-n kur të miratohet axhenda e samitit. Dhe ajo nuk është ende gati”, tha Lavrov, duke shtuar se një takim i tillë nuk është planifikuar për momentin.
Putini ka paralajmëruar vazhdimisht se ushtria ukrainase nuk mund të përdorë armë me precizion të lartë dhe rreze të gjatë veprimi pa pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të oficerëve të NATO-s. Kjo, siç theksoi ai, do ta përfshinte drejtpërdrejt Perëndimin në një luftë kundër Rusisë. /tesheshi