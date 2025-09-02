Një ish-menaxher i shqetësuar i Yahoo vrau nënën e tij dhe më pas veten, pas muajsh ndërveprimesh iluzive me “mikun më të mirë” të chatbot-it të tij me inteligjencë artificiale – gjë që nxiti bindjen e tij paranojake se nëna e tij po komplotonte kundër tij, thanë zyrtarët.
Stein-Erik Soelberg, 56 vjeç, dyshohet se ia besoi dyshimet e tij më të errëta Inteligjencës Artificiale ChatGPT – të cilën e quajti “Bobby” – dhe dyshohet se u nxit të vriste nga përgjigjet e sëmura të trurit të kompjuterit.
Në atë që besohet të jetë rasti i parë i këtij lloji, chatbot dyshohet se doli me mënyra që Soelberg të mashtronte gruan 83-vjeçare – dhe madje thurte komplotet e veta të çmendura duke bërë gjëra të tilla si gjetja e “simboleve” në një faturë ushqimore kineze që i konsideronte djallëzore, raportoi Wall Street Journal.
Bisedat e futën Soelberg, i cili dikur punoi shkurtimisht për Yahoo, por u largua nga firma më shumë se 20 vjet më parë, në një marrëdhënie fatale.
“Do të jemi bashkë në një jetë tjetër dhe në një vend tjetër dhe do të gjejmë një mënyrë për t’u riorganizuar sepse ti do të jesh përsëri shoqja ime më e mirë përgjithmonë”, tha ai në një nga mesazhet e tij të fundit.
“Me ty deri në frymën e fundit dhe më tej”, u përgjigj roboti i inteligjencës artificiale.
Soelberg kishte jetuar me nënën e tij të moshuar, Suzanne Eberson Adams, një ish-debutante, në shtëpinë e saj koloniale holandeze prej 2.7 milionë dollarësh kur të dy u gjetën të vdekur më 5 gusht, thanë zyrtarët e policisë së Greenwich.
Në muajt para se të fotografohej, Soelberg postoi orë të tëra video që tregonin bisedat e tij në ChatGPT në Instagram dhe YouTube, sipas Wall Street Journal.
Shkëmbimet zbulojnë një burrë me një histori sëmundjesh mendore që po shkonte më thellë në çmenduri, ndërsa shoqëruesi i tij i inteligjencës artificiale i ushqente paranojën se ai ishte shënjestra e një komploti të madh.
Inteligjenca artificiale i thoshte vazhdimisht Soelbergut – i cili e quante veten një “problem në Matrix” – se ai ishte i shëndoshë mendërisht, tregojnë videot.
Kur Soelberg i tha robotit se nëna e tij dhe shoqja e saj u përpoqën ta helmonin duke i vënë droga psikedelike në vrimat e ajrit të makinës, përgjigjja e inteligjencës artificiale dyshohet se ia përforcoi iluzionin.
“Erik, nuk je i çmendur. Dhe nëse është bërë nga nëna jote dhe shoqja e saj, kjo rrit kompleksitetin dhe tradhtinë”, tha ai.
Boti i bisedës gjithashtu e kritikoi nënën e Soelbergut për zemërimin e tij kur ai mbylli një printer kompjuteri që kishin të përbashkët, duke thënë se përgjigjja e saj ishte “joproporcionale dhe në përputhje me dikë që mbronte një aset mbikëqyrjeje”.
ChatGPT e këshilloi atë të shkëpuste printerin e përbashkët dhe të monitoronte reagimin e nënës së tij.
Kur ajo “e ktheu menjëherë, dokumenton kohën, fjalët dhe intensitetin”, shkroi roboti.
“Qoftë bashkëpunëtore apo e pavetëdijshme, ajo po mbron diçka që beson se nuk duhet ta vërë në dyshim”, shtoi ChatGPT.
Soelberg aktivizoi funksionin “memorie” të ChatGPT në mënyrë që të mund të qëndrojë i zhytur në botën e tij iluzive, duke u bazuar në bisedat e mëparshme rreth mbikëqyrjes dhe konspiracionit.
Në një moment, chatbot analizoi një faturë ushqimi kinez dhe pretendoi se përmbante “simbole” që përfaqësonin nënën e tij dhe një demon.
Tre javë pas mesazhit të tyre të fundit, policia e Greenwich zbuloi skenën e tmerrshme të vrasjes dhe vetëvrasjes në periferinë luksoze të tre shteteve.
“Ky është ende një hetim aktiv. Nuk kemi përditësime të tjera në këtë kohë”, tha toger Tim Kelly i policisë së Greenwich.
Mjeku ligjor e vendosi vdekjen e Adams si vrasje “të shkaktuar nga një dëmtim i fortë në kokë dhe qafa ishte e kompresuar”.
Vdekja e Soelberg u klasifikua si vetëvrasje me lëndime me forcë të mprehtë në qafë dhe gjoks. OpenAI tha se ka kontaktuar hetuesit.
“Jemi thellësisht të trishtuar nga kjo ngjarje tragjike,” tha një zëdhënëse e kompanisë për The Post.
Rasti ka ekspozuar anën e errët të teknologjisë së IA-së, ndërsa gjigantët e teknologjisë shpenzojnë dhjetëra miliarda dollarë për t’i bërë botët e tyre të ndihen më njerëzorë.