Si dhe pse furrat e bukës ballkanike po pushtojnë tregun gjerman?

Ndoshta një trend i ri në tregun global që mban dhe shijen e amvisave shqiptare
Burek, bakllava, krempite dhe ëmbëlsira të tjera tipike të Ballkanit mund të gjenden gjithnjë e më shpesh në qytetet gjermane. Numri i furrave të bukës që ofrojnë produkte të tilla është në rritje dhe ekspertët besojnë se arsyeja nuk është vetëm diaspora e madhe ballkanike, por edhe ndryshimet në zakonet e konsumatorëve.
Një shembull është “Buka ballkanike” në Ravensburg, e cila u hap nga Imrane Baftiu në fund të korrikut. Përveç llojeve të ndryshme të burekëve dhe produkteve të ëmbla, furra e bukës ofron edhe qebapë dhe pjata të tjera tipike të vendeve të Evropës Juglindore.
Baftiu, prindërit e së cilës erdhën në Gjermani nga Kosova si punëtorë mysafirë, thotë se donte të krijonte një hapësirë ku njerëzit do të ndiheshin si në shtëpi. Oferta e saj nuk kufizohet vetëm në një vend, por përfshin specialitete nga pjesë të ndryshme të Ballkanit.
Gjithnjë e më shumë furra buke në Ballkan
Furra të ngjashme po shfaqen në të gjithë Gjermaninë, madje edhe jashtë qyteteve të mëdha. Frank Sautter nga Shoqata e Bukëpjekësve të Baden-Württemberg thotë se ka një rritje të dukshme të numrit të bukëpjekësve që vijnë nga Ballkani, ndërsa furrat turke kanë qenë prej kohësh të pranishme në tregun gjerman.
Numri i saktë i furrave të bukës në Ballkan në Gjermani nuk mund të përcaktohet sepse statistikat zyrtare i përfshijnë ato brenda kategorisë më të gjerë të aktiviteteve të pjekjes.
Mendimtari kulturor Gunther Hirschfelder nga Universiteti i Regensburgut beson se popullariteti i tyre është i lidhur edhe me ndryshimin e zakoneve të të ngrënit.
Sipas mendimit të tij, vaktet klasike të mëdha po ia lënë vendin gjithnjë e më shumë porcioneve më të vogla dhe ushqimit që mund të hahet edhe në lëvizje. Është në këtë kombinim që furrat e bukës me oferta ballkanike janë të pozicionuara mirë.
“Furrat e bukës ballkanike zënë pikërisht këtë vend,” beson Hirschfelder, duke theksuar se ato përfaqësojnë një kombinim furre buke, bari ushqimesh të lehta dhe vendi të ushqimit të shpejtë.
Ballkani nuk është më “ekzotik”
Rritja e popullaritetit ndikohet edhe nga imazhi i ndryshëm i Ballkanit në Gjermani. Ndërsa rajoni më parë shoqërohej shpesh me stereotipe negative, sot gjermanët po e njohin gjithnjë e më shumë atë përmes turizmit, gastronomisë dhe kulturës.
Kroacia ka qenë ndër destinacionet e njohura të pushimeve për vite me radhë, ndërsa Sarajeva, Beogradi dhe kryeqytete të tjera ballkanike tërheqin një numër gjithnjë e në rritje turistësh. Në të njëjtën kohë, breza njerëzish nga ish-Jugosllavia, Rumania dhe Bullgaria jetojnë në Gjermani, të cilët gjithashtu po transferojnë traditat e tyre kulinare në tregun vendas.
Kjo është arsyeja pse bureku, bakllavaja ose qebapi nuk janë më ushqime të panjohura për shumë klientë. Ata shpesh i shoqërojnë ato me udhëtime, familje ose miq.
Konkurrencë me furrat gjermane?
Zgjerimi i furrave të bukës në Ballkan natyrshëm ngre pyetjen se sa shumë i kërcënojnë ato furrat tradicionale gjermane.
Sautter beson se ato përfaqësojnë konkurrencë, por jo një kërcënim serioz. Disa nga klientët që zgjedhin ofertën ballkanike ndoshta do të humbasin nga furrat klasike, por kjo është konkurrencë që përfaqëson edhe shitësit me çmime të ulëta, supermarketet dhe dyqanet e tjera ushqimore.
Dallimi është kryesisht në ofertë. Furrat tradicionale gjermane në përgjithësi kanë një përzgjedhje shumë më të gjerë të bukës dhe pastave klasike, ndërsa furrat e bukës në Ballkan tërheqin klientët me produkte specifike dhe një kombinim të ushqimit të shpejtë dhe produkteve të furrës.
Sipas Sautter, çmimi nuk është gjithashtu një avantazh vendimtar. Furrat e bukës në Ballkan përballen me të njëjtat probleme si të tjerët – kosto të larta operative dhe mungesë të fuqisë punëtore.
Shoqata Qendrore e Sektorit Gjerman të Furrave të Bukës thotë se nuk presin që njëra të shtypë tjetrën. Qëndrimi i tyre është se të dy llojet e furrave të bukës mund të operojnë me sukses paralelisht, sepse tregu gjithnjë e më i larmishëm thjesht pasqyron karakterin ndërkombëtar të Gjermanisë së sotme, shkruan Fenix Magazine.