Si Koreja e Veriut u shndërrua në një superfuqi të hakerimit

Regjimi i përzgjedh dhe stërvit që në fëmijëri nxënësit më të talentuar, duke i shpërblyer me apartamente dhe para
Me sulmet ndaj studiove të Hollivudit, bankave qendrore aziatike dhe platformave të kriptomonedhave, Koreja e Veriut është shndërruar në një prej qendrave më të rrezikshme të hakerimit në botë.
Pavarësisht izolimit ndërkombëtar, regjimi i Kim Jong Un ka ndërtuar një ushtri specialistësh të luftës kibernetike, të cilët përdoren për të siguruar të ardhura në valutë të huaj dhe për të financuar shtetin.
Sukseset shpërblehen me privilegje të veçanta, përfshirë apartamente të bollshme në kryeqytetin Phenian dhe shpërblime të konsiderueshme në dollarë.
Një nga operacionet më të mëdha është grabitja e platformës së kriptomonedhave Binance, nga e cila, sipas vlerësimeve të cituara në raportim, janë përvetësuar deri në 6.3 miliardë dollarë.
Sipas dezertorëve dhe analistëve, Kim Jong Un ka ndërtuar një sistem të organizuar për përzgjedhjen dhe trajnimin e hakerëve, që funksionon prej më shumë se një dekade.
Çdo vit, rreth 200 nxënës veçanërisht të talentuar përzgjidhen për t’u përgatitur në fushën e informatikës. Vetëm një pjesë e vogël përfundon në njësitë elitare të luftës kibernetike.
“Ata janë në të vërtetë një nga armët sekrete të Kim Jong Un”, thotë Kim Heung Kwang, një dezertor që kishte trajnuar hakerë për regjimin përpara se të arratisej në Korenë e Jugut në vitin 2004.
Sipas tij, asnjë vend tjetër nuk përzgjedh në mënyrë kaq sistematike fëmijët më inteligjentë, me synimin për t’i kthyer në operativë kibernetikë, pavarësisht dëshirave të tyre personale.
Koreja e Veriut krijoi një njësi të posaçme kibernetike në vitin 1998, por rëndësia e saj u rrit ndjeshëm pas ardhjes në pushtet të Kim Jong Unit.
Në vitin 2013, udhëheqësi koreano-verior e cilësoi luftën kibernetike, krahas armëve bërthamore dhe raketave, si një “shpatë universale” të aftë për të garantuar fuqinë goditëse të vendit.
Përzgjedhja nis që në shkollën fillore, kur fëmijët janë vetëm 11-12 vjeç. Autoritetet identifikojnë çdo vit rreth 150-200 nxënës me aftësi të veçanta në matematikë dhe informatikë.
Në moshën 17-vjeçare, më të mirët dërgohen në universitetet më prestigjioze të vendit, ku kalojnë kontrolle dhe trajnime të mëtejshme, përpara se një grup i përzgjedhur t’i bashkohet njësive ushtarake të hakerimit.
Programi përfshin matematikë të avancuar, gjuhë të huaja, protokollet e kriptomonedhave dhe analizimin e pajisjeve elektronike të prodhuara jashtë vendit.
Ata që nuk përfshihen në operacionet kibernetike, mund të angazhohen në zhvillimin e programeve dhe aplikacioneve për kompani perëndimore, duke punuar në distancë.
“Ndërsa studentët më të mirë në Korenë e Jugut mund të zgjedhin mjekësinë apo profesione të tjera prestigjioze, Koreja e Veriut i orienton talentet drejt programeve bërthamore dhe kibernetike, duke u garantuar praktikisht një të ardhme”, shpjegon Lim Jong-in, profesor në Universitetin e Koresë.
Hakerët e suksesshëm, mund të përfitojnë deri në 30 për qind të parave të grabitura për njësinë ku shërbejnë, të paguara në dollarë amerikanë. Ata mund të marrin gjithashtu apartamente në Phenian, ku lejohet të jetojnë edhe prindërit e tyre.
Disa fitojnë të drejtën për t’u anëtarësuar në Partinë e Punëtorëve dhe për të krijuar lidhje martesore me familje të elitës së regjimit. Megjithatë, bëhet fjalë për një grup relativisht të kufizuar.
Sipas një vlerësimi të Shërbimit Informativ Kombëtar të Koresë së Jugut, në vitin 2024 rreth 8.400 persona ishin të angazhuar në operacionet kibernetike të Koresë së Veriut.
Mediat shtetërore nuk i promovojnë publikisht sukseset e hakerëve, por paraqesin herë pas here studentë që dallohen në programim. Zyrtarisht, këta specialistë njihen si “shkencëtarë” ose “kërkues”.
Një faktor që po rrit më tej rrezikun është inteligjenca artificiale. Ajo u mundëson hakerëve të identifikojnë më shpejt dobësitë e sistemeve informatike dhe të automatizojnë sulmet.
“Inteligjenca artificiale u ka dhënë krahë hakerëve”, thotë Simon Choi, drejtues teknik në kompaninë e sigurisë kibernetike StealthMole.
Sipas tij, specialistët koreano-veriorë përdorin gjerësisht mjete si ChatGPT, Claude Code dhe Cursor për të shkruar kode, krijuar identitete të rreme dhe falsifikuar dokumente.
Ata veprojnë nën mbrojtjen e shtetit dhe, ndryshe nga hakerët e pavarur, nuk kanë të njëjtën frikë nga ndjekja penale. Kjo u jep mundësi të ndërmarrin operacione më të guximshme.
Por privilegjet nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht kushte të mira jetese. Sipas një raporti të organizatës për të drejtat e njeriut PSCORE, punonjësit e teknologjisë përballen me mbikëqyrje të vazhdueshme, ambiente të ngushta pune, orare që shpesh kalojnë dhjetë orë në ditë dhe objektiva financiare të detyrueshme.
“Ekziston gjithmonë presioni për të gjeneruar para. Stresi është i jashtëzakonshëm dhe shkakton probleme shëndetësore”, thotë Nam Bada, drejtori ekzekutiv i organizatës. Ata që nuk arrijnë objektivat mujore në dollarë përballen me poshtërim dhe ndëshkime.
Megjithatë, suksesi i operacioneve kibernetike duket se po e inkurajon regjimin të zgjerojë më tej ambiciet e tij. Rasti i Binance tregon se për Phenianin, investimi në përzgjedhjen dhe trajnimin e hakerëve mund të sjellë përfitime financiare të jashtëzakonshme. \tesheshi