Si lufta në Iran kërcënon “bukën dhe ujin” në vendet arabe

Ekonomi të varura që tashmë rrezikojnë shkërmoqjen
Shtetet arabe të Gjirit po e mbyllin prodhimin e naftës dhe gazit si rezultat i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, por nuk është vetëm infrastruktura e tyre energjetike që aktualisht mbahet peng nga raketat dhe dronët hakmarrës iranianë: është edhe ushqimi dhe uji i tyre.
Një impiant desalinimi uji në Bahrein është sulmuar, tha Ministria e Brendshme e vendit. Sipas informacionit zyrtar, objekti u godit nga një dron kamikaz, duke shkaktuar dëme materiale. Ndërsa ende nuk është konfirmuar se kush ishte përgjegjës, raportet sugjerojnë përfshirje të mundshme të Iranit.
Sulmi ka ngritur shqetësime në lidhje me sigurinë e infrastrukturës kyçe, pasi impiantet e desalinimit janë shtylla kurrizore e furnizimit me ujë të pijshëm të vendit.
Vendet e Gjirit kanë burime shumë të kufizuara natyrore të ujit të ëmbël, duke çuar në një varësi të lartë nga desalinimi i ujit të detit që kërkon shumë energji për të përmbushur nevojat e tyre për ujë.
Mbi 400 impiante desalinimi janë të vendosura përgjatë Gjirit Persik. Ato përdoren për të mbështetur industrinë, për të mirëmbajtur fushat e golfit të gjelbër dhe, më e rëndësishmja, për të shuar etjen e banorëve të rajonit.
Do të ishte absolutisht e rrezikshme nëse Irani do të sulmonte këto impiante.
Disa vende të Gjirit, si Arabia Saudite, kishin sasi të mëdha uji të ëmbël nëntokësor, por ato janë varfëruar ndërsa ekonomitë e tyre janë transformuar në ekonomi të mëdha globale dhe destinacione për emigrantët. Impiantet e desalinizimit filluan të shfaqen në numër të madh në vitet 1960 dhe 1970, dhe janë shumëfishuar që atëherë.
Në Emiratet e Bashkuara Arabe, 42 përqind e ujit të pijshëm vjen nga impiantet e desalinizimit; në Kuvajt, është 90 përqind; në Oman, 86 përqind; dhe në Arabinë Saudite, 70 përqind.
Disa vende kanë ndërtuar rezerva strategjike, por për shtetet e vogla si Katari dhe Bahreini, ato mund të mbarojnë brenda pak ditësh nëse impiantet e tyre të desalinizimit do të shkatërroheshin.
Industria e Gjirit, “intensive në konsumin e ujit”
Ambasada e SHBA-së në Arabinë Saudite deklaroi në një memo të vitit 2008 se vetëm impianti i desalinizimit Jubail i mbretërisë furnizonte Riadin me mbi 90 përqind të ujit të tij të pijshëm. Gjiri është diversifikuar duke ndërtuar më shumë impiante gjatë 20 viteve të fundit, por është ende po aq i varur nga ato impiante.
Rafineritë petrokimike dhe objektet e prodhimit në rrjedhën e poshtme të shteteve të Gjirit gjithashtu kërkojnë sasi të mëdha uji të freskët.
Pjesa më e rëndësishme e përdorimit të ujit është për konsum njerëzor: uji i pijshëm. Por ky konsum uji është më i vogli krahasuar me përdorimin industrial dhe bujqësor, dhe industritë në rajonin e Gjirit janë shumë intensive në ujë.
Fakti që impiantet e desalinizimit në Gjirin nuk u shënjestruan tregon se Irani po vepron me përmbajtje, thonë ekspertët.
Ndërsa lufta përparon, po bëhet gjithnjë e më e qartë se Irani ka përdorur shënjestrim të sofistikuar për të sulmuar instalimet e radarëve amerikanë, komplekset diplomatike dhe infrastrukturën energjetike. Rafineria më e madhe e naftës në Bahrein u përfshi nga flakët të premten pas një sulmi iranian.
Bisedat për përfshirjen e drejtpërdrejtë të Gjirit në sulmin e SHBA-së janë zbehur ditët e fundit. Dobësia e tyre ndaj ujit mund të jetë një arsye pse ata ngurrojnë të përshkallëzojnë situatën.
Irani ka dërguar mesazhe të përziera në lidhje me Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore e ngushtë në të cilën Bahreini, Kuvajti, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe mbështeten për të eksportuar energji dhe për të importuar mallra dhe ushqime.
Realiteti është se ngushtica përballet me një mbyllje de facto, pasi grupet perëndimore të sigurimeve refuzojnë të mbulojnë rreziqet e luftës, duke lënë vetëm pronarët më të guximshëm të anijeve të lundrojnë nëpër të.
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, së bashku me trafikun ajror të ndërprerë rëndë, do të thotë se Gjiri është gjithashtu i prekshëm nga mungesat e ushqimit.
Më shumë se 80 deri në 90 përqind e ushqimit të disa shteteve të Gjirit importohet. I gjithë modeli i tyre ekonomik bazohet në importe. Mbyllja e rrugëve të transportit detar dhe porteve do ta prishë këtë.
Një model ekonomik i ndërprerë
Qeveritë arabe po punojnë për të parandaluar mungesat e ushqimit, por blerjet në panik janë të pashmangshme.
Vendet e Gjirit mbështeten në transportin ajror për një pjesë të madhe të importeve të tyre ushqimore. Disa shtete të Gjirit kanë zhvilluar sektorë të fortë bujqësorë. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, për shembull, janë qendra të mëdha rajonale për produktet e qumështit. Por lopët e tyre varen nga ushqimi i importuar. Emiratet e Bashkuara Arabe janë një konsumator i madh i jonxhës nga Arizona.
Edhe pse Emiratet e Bashkuara Arabe përgatiten të rihapin Aeroportin Ndërkombëtar të Dubait, hapësirat e tjera ajrore rajonale mbeten të mbyllura dhe fluturimet e mallrave mund të prishen, thonë ekspertët.
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit do të thotë se ushqimi do të duhet të vijë në Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar përmes porteve hyrëse në Arabinë Saudite dhe Oman, të cilat janë më pak të prekura.
Rritja e kostove të transportit dhe sigurimit do të përkthehet në inflacion ushqimor. Do të kërkojë ristrukturim të konsiderueshëm nëse gjithçka ndryshohet drejtim përmes porteve të Soharit dhe Xhedas.
Disa vende të Gjirit, veçanërisht Emiratet e Bashkuara Arabe, janë shfaqur gjithashtu si qendra kryesore të transportit dhe ushqimit për Azinë dhe Afrikën. Edhe nëse Irani nuk i synon ato konkretisht, lufta mund të prishë modelet e tyre të biznesit.
Për shembull, Al Khaleej Sugar me seli në Dubai zotëron rafinerinë më të madhe të sheqerit në botë, të vendosur në një port. Ajo importon 1.6 milion ton metrikë sheqer të papërpunuar çdo vit dhe eksporton rreth 1.3 milion ton sheqer të rafinuar çdo vit.
Al Khaleej Sugar i tha Reuters të enjten se ishte e hapur dhe funksiononte normalisht dhe kishte lëndë të para për dy vjet. /tesheshi