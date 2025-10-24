Si mund të ndikojë në shëndetin tuaj zakoni i shtyrjes së alarmit?

Shumë njerëz kënaqen duke fjetur më gjatë, kështu që shpesh zgjedhin t’i shtyjnë alarmet dhe, sipas ekspertëve, ky zakon mund të ndikojë negativisht në shëndet.
Infermierja Jordan Bruss publikoi një paralajmërim në profilin e saj në TikTok në lidhje me vonesën e alarmit dhe aktivizimin e funksionit “snooze” kur bie alarmi, duke shpjeguar se si ky zakon mund të ndikojë në shëndet në planin afatgjatë.
Bruss shpjegoi se në këtë rast nuk bëhet fjalë për mungesë gjumi, por për një zakon të keq.
“Zgjimi me alarme të shumta çdo mëngjes shpesh prish ciklin tuaj REM. Kjo çon në inerci gjumi, rritje të përgjumjes, lodhje, luhatje të humorit dhe gjithashtu rrit nivelet e kortizolit sa herë që bie alarmi”, tha ajo.Ajo pohon se ekspozimi i trupit ndaj këtij stresi shkakton një përgjigje “lufto ose ik”, rezultati i së cilës shkaktohet nga një rritje e kortizolit.
“Të zgjohesh kështu disa herë në mëngjes është shumë stresuese, kështu që kur të bjerë alarmi në mëngjes, zgjohu. Mos vazhdo ta traumatizosh veten”, shpjegoi Bruss.
Kjo infermiere theksoi gjithashtu se ekziston një lidhje midis stresit dhe obezitetit.
“Nivelet e tepërta të kortizolit shkaktojnë shtim në peshë dhe mbajtje të peshës. Pra, kur bie alarmi, është koha për t’u zgjuar. Do të dukeni dhe do të ndiheni më mirë”, tha ajo.
Kortizoli është hormoni kryesor i stresit që trupi juaj prodhon për t’ju mbajtur zgjuar duke rritur sheqerin në gjak. Përveç kësaj, nivelet e larta të kortizolit rezultojnë në një rritje të hormonit të ruajtjes së yndyrës, insulinës, që do të thotë se stresi më i lartë mund ta nxisë trupin tuaj të ruajë më shumë yndyrë,