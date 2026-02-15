Si ndikon agjërimi gjatë Ramazanit në stomak, zorrë dhe metabolizëm?

Muaji i begatë në çdo aspekt, edhe pak ditë për të startuar
Agjërimi i Ramazanit, i praktikuar nga myslimanët në të gjithë botën gjatë muajit të Ramazanit, përfshin, si më kryesore, abstenimin nga ushqimi dhe pijet nga agimi deri në perëndim të diellit. Kjo dietë është një formë agjërimi, një abstenim i kufizuar në kohë nga marrja e lëndëve ushqyese, i cili mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në sistemin tretës, veçanërisht kur modelet e të ngrënit dhe të pirit ndryshojnë gjatë ditës.
Një nga efektet e agjërimit të Ramazanit që kanë treguar studimet shkencore është një ndryshim në lëvizshmërinë e zorrëve dhe aktivitetin metabolik të traktit tretës. Studimet në vullnetarë të shëndetshëm tregojnë se agjërimi mund të përmirësojë funksionin tretës duke përshpejtuar kalimin e ushqimit nëpër zorrë dhe duke përmirësuar zbrazjen gastrike, gjë që mund të lehtësojë simptoma të tilla si fryrja ose ndjenja e rëndesës në stomak pas vakteve.
Agjërimi ndikon gjithashtu në përbërjen dhe diversitetin e mikrobiotës së zorrëve, d.m.th. komunitetin e baktereve që jetojnë në zorrë dhe luajnë një rol kyç në tretje, përgjigjen imune dhe prodhimin e komponimeve të dobishme siç janë acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër.
Sipas hulumtimit, një periudhë agjërimi mund të ndryshojë ekuilibrin e mikrobiotës, duke rritur numrin e baktereve të shoqëruara me metabolizëm të përmirësuar dhe inflamacion të reduktuar, megjithëse këto ndryshime varen edhe nga zakonet dietike, lloji i ushqimit të konsumuar në mbrëmje dhe marrja e përgjithshme ushqyese gjatë agjërimit, sipas studimit të publikuar në MDPI.
Disa hulumtime kanë treguar se agjërimi gjatë Ramazanit mund të çojë në një rritje të disa familjeve të dobishme bakteriale, të tilla si Lachnospiraceae dhe Ruminococcaceae, të cilat shoqërohen me produkte tretëse që ushqejnë mukozën e zorrëve dhe mbështesin funksionin e shëndetshëm të tretjes.
Këto ndryshime në mikrobiotë mund të kenë një efekt pozitiv në tretje dhe metabolizëm, por theksohet se efektet janë të ndryshueshme dhe lidhen me llojin e ushqimit që njerëzit hanë gjatë iftarit dhe syfyrit.
Nga ana tjetër, periudha e agjërimit mund të shoqërohet me një rritje të ankesave gastrointestinale tek disa njerëz, veçanërisht nëse konsumohet një sasi e madhe ushqimi pas perëndimit të diellit ose konsumohen ushqime që janë të vështira për sistemin tretës. Studimet tregojnë se mund të ketë një incidencë në rritje të simptomave dispeptike, të tilla si urth, fryrje dhe dhimbje të sipërme të barkut, veçanërisht tek gratë dhe të moshuarit, nëse struktura e vakteve nuk është e balancuar ose nëse ilaçet merren në kohë të parregullta gjatë agjërimit.
Disa studime sugjerojnë gjithashtu se agjërimi i Ramazanit mund të shoqërohet me një prevalencë në rritje të gjendjeve akute gastrointestinale, të tilla si pankreatiti dhe kolangjiti, megjithëse këto rezultate nuk duhet të interpretohen si një pasojë e drejtpërdrejtë e agjërimit, por më tepër si pasojë e ndryshimit të shpejtë në modelet e ushqimit dhe pijeve, dhe barrës në sistemin tretës pas një periudhe të gjatë abstinence.
Në praktikë, shumë nutricionistë dhe gastroenterologë këshillojnë planifikim veçanërisht të kujdesshëm të iftarit dhe syfyrit, me fokus në një dietë të ekuilibruar, marrje të mjaftueshme të lëngjeve gjatë periudhës kur është e mundur të pihen dhe shmangien e ushqimeve tepër të yndyrshme, të rënda dhe shumë pikante që mund ta ngarkojnë më tej sistemin tretës pas agjërimit.
Këto masa mund të ndihmojnë në maksimizimin e ndryshimeve natyrore të shkaktuara nga agjërimi i Ramazanit për shëndetin tretës dhe në minimizimin e shqetësimeve të mundshme. /tesheshi