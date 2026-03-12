Si ndikon ndryshimi i orës te gjumi i foshnjave?

Ndryshimi i orës nga ajo dimërore në atë verore mund të prishë për disa ditë ritmin e gjumit tek shumë njerëz, përfshirë edhe foshnjat. Megjithatë, sipas studiuesve, ndikimi është zakonisht i përkohshëm dhe prindërit mund ta menaxhojnë relativisht lehtë përshtatjen e fëmijëve me orarin e ri.
Ekspertët theksojnë se edhe pse ora ndryshon menjëherë, ora biologjike e trupit ka nevojë për kohë për t’u përshtatur. Kjo vlen si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët e vegjël.
Një analizë që përfshiu më shumë se 600 fëmijë tregoi se fëmijëve nga një deri në dy vjeç u duhen mesatarisht rreth tre ditë për t’u rikthyer në orarin e zakonshëm të gjumit pas ndryshimit të orës, ndërsa foshnjave nën një vjeç mund t’u duhen deri në tetë ditë.
Studimi vërejti gjithashtu se foshnjat nga gjashtë deri në 11 muaj flinin mesatarisht 7 deri në 15 minuta më pak gjatë natës edhe disa javë pas ndryshimit të orës. Megjithatë, studiuesit theksojnë se kjo diferencë është shumë e vogël në krahasim me nevojën totale për gjumë të kësaj moshe, e cila sipas rekomandimeve shkon nga 12 deri në 15 orë në 24 orë.
Sipas specialistëve, gjumi i foshnjave është më fleksibël sesa mendohet. Në shumë kultura në botë, foshnjat nuk ndjekin orare të rrepta gjumi, por bien në gjumë kur ndihen të lodhura, shpesh pranë prindërve ose në krahët e kujdestarëve.
Studiuesit theksojnë gjithashtu se gjumi i njerëzve ndryshon natyrshëm sipas stinëve. Në përgjithësi, gjatë dimrit njerëzit kanë tendencë të flenë pak më gjatë se në verë, ndërsa ekspozimi ndaj dritës ndikon drejtpërdrejt në ritmin biologjik të trupit.
Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë që prindërit ta zhvendosin gradualisht orarin e gjumit të fëmijëve pas ndryshimit të orës dhe të kufizojnë dritën artificiale në mbrëmje. Përdorimi i perdeve të errëta mund të ndihmojë gjithashtu në krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për gjumë.
Megjithatë, nga pikëpamja e zhvillimit të fëmijëve, studiuesit theksojnë se nuk ka arsye për shqetësim të madh: shumica e foshnjave përshtaten me ndryshimin e orës brenda pak ditësh.