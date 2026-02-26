Si ta ndihmoni dikë që është në depresion?

Kur një person që e doni apo e njihni është në depresion, ju dëshironi që t’i gjendeni pranë çdo herë.
Andaj duhet të keni në mendje gjithmonë këtë fakt se personat që janë në depresion kanë nevojë për mbështetjen dhe dashurinë tuaj.
Në një intervistë për “Helath Magazine”, doktori Jackie Gollan ka thënë se në disa raste depresioni nuk mjafton të luftohet me anë të mjekimit, pasi sipas tij ka edhe gjëra të ndryshme që ndihmojnë në këtë aspekt.
E para që duhet të bëni është që këtyre personave të ju bëni me dije që janë me depresion dhe se kanë nevojë për kurimin e tij.
Pas kësaj merrni ata në ndonjë udhëtim me veturë apo me tren ku bisedoni për këtë çështje, edhe pse kjo mundet të mos ju pëlqejë.
Nëse shtrohen në klinikë për kurim ju duhet të shkoni çdo ditë t’i vizitoni dhe të bisedoni me ata që t’ju jepni mbështetje.
Pos kësaj ju duhet të lexoni pak në librat për depresion, me këtë do e keni më të lehtë komunikimin me ata.
Kështu bashkë me doktorin që i propozoni të vizitojnë dhe juve sipas Helathmagazine mundet të luftohet depresioni.