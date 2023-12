​Si ta trajtoni inflamacionin e syve

Kur syri është i skuqur, kruhet, djeg, dhemb ose keni shikim të dëmtuar – mund të themi se ka ndodhur një lloj inflamacioni.

Ky problem mund të ndodhë për shkaqe të ndryshme dhe konjuktivitin e lidhim kryesisht me inflamacionin e syve. Megjithatë, inflamacioni i syrit mund të jetë bakterial, viral ose rezultat i një sëmundjeje autoimune.

Këto janë infeksionet e mundshme të syve:

1. Inflamacion i konjuktivit

Konjuktiviti është një inflamacion i pakëndshëm dhe i shpeshtë i syrit që shfaqet në mukozën në pjesën e brendshme të qepallës dhe që shkon në pjesën e përparme të kokës së syrit deri te kornea – konjuktiviti mund të shkaktohet nga bakteret ose viruset.

2. Inflamacion i kornesë

Keratiti prek ose pjesët sipërfaqësore të kornesë ose pjesët e thella. Në rastin e keratitit të thellë, mund të ndodhin dhëmbëza dhe kufizimi i shikimit – shkaktohet nga bakteret, viruset dhe kërpudhat, dhe rreziku rritet te njerëzit që mbajnë lente kontakti, kanë lëndime të mëparshme të syrit ose arsye të tjera pse mbrojtja e syrit është dëmtuar.

3. Inflamacion i qepallave

Blefariti shfaqet si një kombinim i sekretimit të parregullt të sebumit nga gjëndra dhe faktorëve të jashtëm si bakteret stafilokoku ose merimangat.

4. Inflamacion i irisit

Një inflamacion i rrallë por serioz që mund të shkaktojë ndryshime kronike në indin e syrit, retinë, dhëmbëza dhe verbëri.

Ndryshe, shkaktar i inflamacionit të syve mund të jenë bakteret, më së shpeshti stafilokoku ose streptokoku, viruset, kërpudhat dhe acarimet e ndryshme. Syri mund të irritohet nga kimikatet, uji i klorur, pluhuri ose substanca të tjera. Të gjitha sa më sipër mund të shkaktojnë njëfarë acarimi dhe rrjedhimisht inflamacion të syrit.

Përkatësisht, një rrymë ajrore mund të shkaktojë simptoma të syve të thatë, rritje të këputjes së syve, skuqje dhe të tjera. Tharja afatgjatë e syrit zvogëlon rezistencën e syrit ndaj baktereve, viruseve dhe kërpudhave.

Kjo do të thotë se ekspozimi ndaj rrymave ajrore ul imunitetin e syrit dhe krijon terren pjellor për zhvillimin e inflamacionit. Kjo është veçanërisht e vërtetë për njerëzit që vuajnë nga alergjitë që shkaktojnë simptoma në sistemin e frymëmarrjes. Simptomat e reaksioneve alergjike shpesh përfshijnë sytë e thatë, dhe nëse i shtoni një rrymë, me siguri do të keni një sy të përflakur.

Nëse një person natyrshëm ka sy të thatë ose është më i ndjeshëm dhe ka një sistem imunitar më të dobët, zhvillimi i inflamacionit të syrit nga rryma ka më shumë gjasa.

Si të njohim inflamacionin e syrit nga një rrymë ajrore?

Inflamacioni i syrit ka shumë të ngjarë të ndodhë të paktën disa orë pas ekspozimit ndaj rrymës ajrore. Nëse një person normalisht ka sy të thatë dhe është më i prirë ndaj inflamacionit, një reagim mund të ndodhë shpejt pas ekspozimit.

Megjithëse ekzistojnë lloje të ndryshme të inflamacionit të syrit, simptomat më së shpeshti njihen qartë:

– skuqje e syve

– dhimbje në sy

– ndjeshmëri ndaj prekjes

– ndjeshmëria ndaj dritës

– shkarkimi – i ujshëm me viral, i verdhë ose i gjelbër me bakterial

– shikim i turbullt

– rritja e lotimit ose shkarkimit të syve

– rritje e kruajtjes

– ndjenja e rërës ose e një trupi të huaj në sy

– ndjesi prerjeje në sy

– zona e përflakur rreth syrit

Nëse keni këto simptoma dhe mendoni se mund të jetë inflamacion, kontaktoni mjekun tuaj.

Konsumoni ushqime dhe suplemente ushqimore me acide yndyrore omega-3, antioksidues që mund t’i merrni nga perimet me gjethe jeshile, vitaminën E dhe zink.