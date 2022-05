​Si të largoni rriqrën nga trupi juaj?

Qëndrimi në natyrë, veçanërisht në mesin e bimësisë së ulët, shoqërohet me rrezikun e kontaktit të mundshëm me rriqrat.

Ato janë më të shumta në pranverë dhe në fillim të verës dhe mund të gjenden në fillim të vjeshtës, në varësi të kushteve klimatike mjedisore.

Sëmundjet më të zakonshme të shkaktuara nga rriqrat janë borrelioza Lyme dhe meningoencefaliti i lindur nga rriqrat, dhe më rrallë tularemia. Ethet me njolla mesdhetare, anaplazmoza, babezioza, erlikioza, e cila shkaktohet nga habitati natyror i vektorit – rriqrat me kushte të përshtatshme për riprodhimin e tyre, ndaj shfaqen vetëm në zonat endemike.

Rriqrat gjenden në gjethet dhe degët e shkurreve, bimësi të ulët deri në një metër të lartë, kryesisht në shtresën tokësore të pyjeve. Ato më së shpeshti infektohen kur ushqehen me kafshë pylli dhe brejtës dhe me thumbimin e tyre mund ta transmetojnë infeksionin te njerëzit, nëse ai gjendet në mjedisin e tyre natyror.

Njerëzit të cilët profesionalisht ose rekreativisht qëndrojnë shpesh në natyrë në zonat e vatrave natyrore të rriqrave si pylltarët, punëtorët e pyjeve, ushtarët, alpinistët, gjuetarët, alpinistët ose turistët i përkasin grupit të rrezikut.

Ka shumë mënyra për të mbrojtur veten nga këta dëmtues. Mbathni këpucë të përshtatshme dhe shmangni veshjet dhe materialet me ngjyrë të errët dhe fanella.

Ecni në shtigje të shënuara dhe shmangni zvarritjen nëpër shkurre, shtrirjen në tokë dhe hedhjen e rrobave në shkurre dhe tokë.

Aplikoni repelentë (për të larguar rriqrat) në pjesët e zbuluara të trupit dhe mundësisht në veshje, dhe pas kthimit nga natyra ndërroni rrobat dhe ekzaminoni me kujdes të gjithë trupin; pasi rriqra të arrijë te nikoqiri, i duhen disa orë për të folenë, pasi “ecën” duke kërkuar një vend të përshtatshëm për të kafshuar.

Sigurohuni që nëse keni një rriqër në lëkurë ose në veshje ta hiqni atë sa më shpejt të jetë e mundur, dhe veçanërisht kërkoni pjesë të trupit me lëkurë më të butë, prapa veshit, zverkut, qafës, ijëve, gjoksit, sqetullave, zonës së gjurit, kërthizës.

Te fëmijët, rriqrat shpesh gjenden në kokë dhe në pjesën e sipërme të trupit. Bëni dush pasi të ktheheni nga natyra.

Çfarë të bëni nëse ju pickon rriqra?

Nëse vëreni një rriqër në lëkurën tuaj, është e rëndësishme ta hiqni atë sa më shpejt të jetë e mundur. Domethënë, rreziku i infektimit është më i lartë sa më gjatë të jetë ngjitur rriqrat. Është më e lehtë të hiqet në orët e para pas pickimit.

Lani duart, fshini piskatoren me antiseptik dhe hiqni menjëherë rriqrën me piskatore (vetë ose një nga anëtarët e familjes suaj), duke e kapur sa më afër kokës, pranë lëkurës dhe duke e tërhequr butësisht nga lëkura dhe duke e aplikuar antiseptik për lëkurën.

Rriqrën nuk duhet ta lyeni me asgjë (alkool, krem, vaj, manikyr, vajguri etj.) apo ta “digjni” me flakë. Mos e tërhiqni befas, mos e shtrydhni, sepse ajo sekreton më shumë sekrecione dhe, nëse rriqra është e infektuar, është shkaktari i sëmundjes në trupin e njeriut, kështu që është më e lehtë të transmetohet infeksioni.

Ju nuk duhet të kontaktoni mjekun tuaj nëse nuk zhvilloni një skuqje (nga unaza në ovale, të kuqërremtë, skuqje ovale, eritema migrante) dhe/ose ethe dhe të dridhura pas një pickimi të rriqrës brenda katër javësh (zakonisht shtatë ditë).

Shfaqja e skuqjes dhe/ose etheve dhe të dridhurave ka shumë të ngjarë një reflektim i një infeksioni bakterial me një bakter (borrelia burgdorferi) që është trajtuar me sukses me antibiotikë.

Ju gjithashtu mund të vaksinoheni kundër meningoencefalitit të shkaktuar nga rriqrat dhe ky hap rekomandohet për njerëzit që kalojnë shumë kohë në natyrë, si alpinistët, gjuetarët dhe pylltarët.