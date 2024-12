Si të mbrohemi nga gripi dhe ftohjet?

Me uljen e temperaturave dhe fillimin e stinës së ftohtë, rritet dukshëm rreziku për ftohjet dhe gripin, të cilat prekin një pjesë të madhe të popullsisë çdo vit.

Gripi, në veçanti, është një virus që ndryshon shpesh, dhe mund të shkaktojë komplikime serioze tek individët me imunitet të dobësuar, të moshuarit dhe fëmijët. Prandaj, ekspertët e shëndetësisë rekomandojnë fuqimisht marrjen e vaksinës kundër gripit, si një masë e sigurt dhe efektive për të zvogëluar simptomat dhe përhapjen e virusit.

Vaksina kundër gripit është veçanërisht e rëndësishme për individët që i përkasin grupeve më të rrezikuara, përfshirë personat me sëmundje kronike si diabeti, astma apo sëmundjet e zemrës. Sipas mjekëve, vaksina ndihmon në krijimin e imunitetit ndaj viruseve sezonale, duke reduktuar ashpërsinë e sëmundjes në rast infektimi dhe duke ulur nevojën për hospitalizim.

Një tjetër faktor i rëndësishëm në parandalimin e ftohjeve dhe gripit është higjiena personale. Viruset përhapen me shpejtësi përmes kontaktit fizik, si dhe përmes sipërfaqeve të kontaminuara, duke e bërë të domosdoshme larjen e rregullt të duarve me ujë dhe sapun. Gjithashtu, shmangia e kontakteve të ngushta me persona që kanë shenja të sëmundjeve të frymëmarrjes mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të infeksionit.

Përveç higjienës, përforcimi i sistemit imunitar luan një rol kyç në parandalimin e infeksioneve sezonale. Ekspertët këshillojnë një dietë të balancuar, të pasur me vitamina dhe minerale, ku përfshihen fruta dhe perime të freskëta. Konsumi i vitaminës C, në veçanti, është treguar i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm dhe përforcimin e sistemit imunitar. Ushqime si portokalli, limoni, kivi dhe specat e kuq janë burime të mira të kësaj vitamine.

Gjithashtu, hidratimi i mirë dhe pushimi i mjaftueshëm ndihmojnë trupin të përballojë më mirë infeksionet. Mungesa e gjumit dhe stresi kronik ndikojnë negativisht në funksionin e imunitetit, duke e bërë trupin më të prekshëm ndaj viruseve. Për këtë arsye, ruajtja e një ekuilibri të shëndetshëm midis punës dhe pushimit është thelbësore gjatë muajve të ftohtë.

Nëse simptomat e gripit shfaqen, rekomandohet të shmangni kontaktet me të tjerët për të parandaluar përhapjen e virusit, dhe të kërkoni ndihmë mjekësore në rast se shfaqen simptoma të rënda.