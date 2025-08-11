Si të mbroni lëkurën tuaj nga pickimi i insekteve, gërvishtjet dhe djegiet nga dielli

Jayden Galamgam, MD, dermatolog pediatrik në UCLA Health, trajton një sërë sëmundjesh të lëkurës pediatrike duke përfshirë dermatitin atopik, aknet, skuqjet dhe ekzemën.
Kohët e fundit ai ka publikuar edhe për keqpërdorimin e termit “hipoalergjik” në përbërësit e kremrave për fëmijë dhe për përbërësin kundër insekteve picaridin, i cili është po aq i sigurt dhe efektiv sa DEET.
Këtu janë këshillat e Dr. Galamgam për sigurinë e lëkurës gjatë verës, shkruan Medical Xpress, transmeton Gazeta Shneta.
Këshillat kryesore për parandalimin e pickimit të insekteve
Ka disa mënyra për të mbrojtur fëmijët nga pickimi i insekteve, duke përfshirë shmangien e zonave me shumë insekte, veshjen e veshjeve mbrojtëse dhe përdorimin e ilaçeve kundër insekteve në lëkurë.
DEET është repelenti më i zakonshëm dhe më efektiv. Megjithatë, ka disa shqetësime në lidhje me përdorimin e tij tek fëmijët e vegjël për shkak të raporteve të rralla të toksicitetit të trurit. Akademia Amerikane e Pediatrisë thotë se repelentët që përmbajnë DEET me përqendrime prej 30% ose më pak mund të përdoren në mënyrë të sigurtë tek fëmijët nëse aplikohen siç duhet.
Picaridin është një tjetër ilaç kundër insekteve që po rritet në popullaritet. Funksionon njësoj si DEET, por është pa erë, pa yndyrë dhe nuk dëmton plastikën, lëkurën, materialin material elastik dhe pëlhura të tjera sintetike si DEET mund. Asnjë efekt anësor serioz nuk është raportuar me përdorimin e pikaridinës.
Ka edhe repelentë të tjerë kundër insekteve, si IR3535, vaj eukalipt limoni, p-mentan-3,8-diol, vaj mace, citronella dhe 2-undekanone. Repelenti më i mirë i insekteve është cilido që do të përdoret vazhdimisht.
Kur dhe si të përdorni ilaçin kundër insekteve
Mjeti kundër insekteve mund të ndihmojë në mbrojtjen e fëmijëve nga sëmundjet e përhapura nga rriqrat, mushkonjat dhe insektet e tjera. Duhet të aplikohet një herë në ditë, dhe vetëm në lëkurë të ekspozuar. Shmangni produktet që kombinojnë repelent dhe krem kundër diellit pasi mund të ulin efektivitetin e kremit kundër diellit.
Mbani repelentin e insekteve larg syve, gojës dhe plagëve të hapura dhe shmangni gëlltitjen e tij.
Nëse një fëmijë ka një reagim ndaj repelentit të insekteve, lani lëkurën me sapun dhe ujë. Nëse ka ndonjë shqetësim në lidhje me një reagim ose nëse dikush gëlltit repelent, kontaktoni Poison Control në 1-800-222-1222 për drejtime të mëtejshme.
Trajtimi i gërvishtjeve dhe prerjeve të vogla
Për gërvishtjet ose prerjet e vogla, rekomandojmë pastrimin e butë të plagës me sapun dhe ujë, duke aplikuar një pengesë vazelinë ose pomadë shëruese dhe më pas mbulimin e zonës me një fashë.
Në përgjithësi, nuk ka nevojë të përdoren pomada antibiotike nëse nuk ka shqetësim për infeksionin. Nëse dyshoni për infeksion, konsultohuni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor.
Siguria nga dielli: Përtej bazave
Përdorimi i përditshëm i një kremi kundër diellit me spektër të gjerë me të paktën 30 SPF është çelësi për të parandaluar dëmtimin e diellit .
Të jesh i zellshëm në verë është veçanërisht i rëndësishëm. Rekomandime të tjera përfshijnë shmangien e ekspozimit në diell në mes të ditës dhe zvogëlimin e ekspozimit të drejtpërdrejtë të diellit duke veshur një kapele dhe veshje të lehta.
Kremrat e diellit mineral, të cilët krijojnë një pengesë në lëkurë që reflekton dritën UV, rekomandohen për fëmijët, por ato mund të lënë një mbetje të bardhë të dukshme edhe kur përdoren sipas udhëzimeve.
Kremrat minerale të diellit mund të aplikohen menjëherë para ekspozimit në diell, por kremrat kimikë, të cilët thithin rrezet, duhet të aplikohen 15-30 minuta para ekspozimit në diell për të lejuar kohën e duhur për t’u lidhur me lëkurën . Kremi kundër diellit gjithashtu duhet të riaplikohet pas notit të zgjatur ose djersitjes.
Sipas Akademisë Amerikane të Dermatologjisë, përdorimi i kremrave kundër diellit duhet të minimizohet tek fëmijët më të vegjël se 6 muajsh.
Qetësues djegiet nga dielli
Për djegie të lehta nga dielli, mund të provoni kompresa të ftohta ose thithëse, locion kalamine dhe xhel me bazë aloe vera për të lehtësuar shqetësimin. Nëse djegia nga dielli është më e rëndë, është e rëndësishme të kontaktoni mjekun tuaj për udhëzime të mëtejshme