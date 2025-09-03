Si të shmangni sëmundjet gjatë pushimeve, këshilla të dobishme nga ekspertët

Akti i të shkuarit me pushime mund të jetë një përvojë stresuese ndonjëherë.
Megjithatë, është pikërisht kjo fazë përgatitore për pushimet që shpesh mund të ketë pasoja të padëshiruara, pasi shumë njerëz sëmuren vetëm disa ditë pasi janë shkëputur nga puna.
Meqë numri i personave të përballen me kollë dhe ftohje gjatë pushimeve duket se po rritet, ekspertët kanë nisur të analizojnë pse kjo po ndodh gjithnjë e më shpesh.
Një nga teoritë është se ngarkesa që vjen përpara pushimeve është një nga shkaqet, pasi njerëzit lodhen tej mase duke u përpjekur të përfundojnë punët në zyrë, duke kontrolluar rezervimet e fluturimeve, taksitë, lidhjet dhe gjithë organizimin e pushimeve që kanë pritur prej kohësh.
Thënë kështu, disa ekspertë kanë sugjeruar mënyra për të reduktuar rrezikun e sëmundjeve gjatë pushimeve, përfshirë edhe përmes përmirësimit të niveleve të vitaminave në trup.
Duke folur për The Times, Dr. Jenna Macciochi, pedagoge e lartë në imunologji në Universitetin e Sussex dhe autore e librit “Immune to Age”, sugjeroi se forcimi i niveleve të disa suplementeve të rëndësishme mund të mbrojë sistemin imunitar gjatë periudhës stresuese para pushimeve.
“Do të merrja në konsideratë marrjen e vitaminës D; magnez për të ndihmuar gjumin dhe rezistencën ndaj stresit, pasi shumë prej nesh kanë nivele më të ulëta se sa duhet. Dhe acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në uljen e inflamacionit, mbështesin gjendjen shpirtërore dhe mund të përmirësojnë rregullimin imunitar gjatë dhe pas periudhave stresuese”, tha ekspertja shëndetësore.
Dr. Macciochi gjithashtu rekomandoi që disa vitamina të merren edhe gjatë pushimeve, për të ndihmuar sistemin imunitar në fazat e para të relaksimit, kur trupi është ende duke u rikuperuar nga adrenalina e përgatitjeve të lodhshme.
“Merrni me vete suplementë të vitaminës C dhe tabletë me zink që treten në gojë, sepse janë të dobishme në rast se shfaqen simptomat e para. Nëse i merrni menjëherë, mund të ndihmojnë në shkurtimin e kohëzgjatjes së sëmundjes”, pohoi ajo.
Ndërsa Dr. Macciochi sugjeroi përdorimin e vitaminës D për të mbështetur përkohësisht sistemin imunitar, një tjetër mjek ka folur për përfitimet e saj në procesin e plakjes.
Duke folur në emisionin Morning Live të BBC-së, Dr. Oscar Luke tha se një studim i fundit ka sugjeruar që vitamina D mund të ngadalësojë plakjen.