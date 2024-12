Të dish se si të veprosh në rast të një krize epileptike është thelbësore për ofrimin e ndihmës adekuate. Ndërsa është e vërtetë se nuk mund të bëjmë shumë për të ndaluar konfiskimin, mbështetja jonë mund ta ndihmojë personin të mos pësojë dëme të mëtejshme.

Epilepsia është një sëmundje neurologjike që ndikon në aktivitetin elektrik të trurit . Është e vërtetë që ekzistojnë lloje të ndryshme të epilepsisë, me shkaqe dhe simptoma të ndryshme. Megjithatë, shumica karakterizohen nga kriza të paparashikueshme që zakonisht çojnë në pasoja neurobiologjike, njohëse dhe psikologjike.

Faktorët që favorizojnë këto kriza janë të shumtë. Për shembull, mungesa e gjumit, përdorimi i drogës, etj. Ndonjëherë sportet që kërkojnë frymëmarrje shumë të shpejtë, si futbolli ose basketbolli, mund të shkaktojnë gjithashtu kriza epileptike.

Shumicën e kohës, duhet të dini se epilepsia zhduket sapo të arrihet puberteti . Megjithatë, mund të ndodhë përsëri nëse këmbëza kthehet. Disa studime konfirmojnë se pasi të vendoset një diagnozë e epilepsisë, një mjekim i parë do të ketë një shans 50% për të kontrolluar krizat. Më vonë, një i dytë mund të përmirësojë situatën në 15% më shumë pacientë dhe provat pasuese do të arrijnë një shkallë suksesi edhe më të ulët. Zgjedhja e mjekimit do të bazohet në tre akse kryesore: konteksti specifik i pacientit, vetitë farmakologjike të ilaçeve dhe përvoja e kujdestarit.

Si të veproni në rast të një krize epileptike?

Kur shumica e njerëzve mendojnë për një krizë epileptike, imazhi i një personi që humb plotësisht kontrollin vjen në mendje. Në të vërtetë, në këto raste ndodh një kriza e përgjithësuar toniko-klonike, e quajtur edhe kriza e madhe, e cila karakterizohet nga prekja e të gjithë sipërfaqes së trurit dhe në të cilën personi mund të bërtasë, të bjerë ose të dridhet dhe të mos e kuptojë çfarë po ndodh rreth tyre. Përkundrazi, krizat e pjesshme ndodhin në një zonë specifike që mund të shtrihet në pjesën tjetër të korteksit cerebral. Në disa raste, personi madje përjeton aurën para krizës. Është një ndjesi si një paralajmërim se një krizë do të ndodhë. Nëse takoni një person që pëson një episod të këtij lloji dhe nuk dini si të veproni në rast të një krize epileptike, kjo është procedura e përgjithshme që duhet të ndiqni:

Qëndroni në krah të personit gjatë sulmit.

Mbani qetësinë.

Vendoseni personin në tokë për të parandaluar dëmtimin.

Kthejeni butësisht subjektin anash . Kjo do t’ju ndihmojë të merrni frymë.

Mbushni kokën për ta parandaluar që ta godasë.

Pastroni zonën përreth personit të prekur. Hiqni objektet me të cilat mund të bien në kontakt.

Vendosni diçka të butë dhe të sheshtë, siç është një xhaketë e palosur, nën kokën tuaj.

Lironi kufizimet ose çdo gjë rreth qafës që mund të vështirësojë frymëmarrjen.

Mund të jetë e nevojshme të kapni butësisht nofullën dhe ta anoni kokën pak mbrapa për të hapur rrugët e frymëmarrjes.

Mos lejoni që asgjë të futet në gojë. Pa ilaçe, pa objekte apo ujë.

Mos e tundni personin ose mos bërtisni. Kjo në asnjë mënyrë nuk do t’ju ndihmojë.

Kërkojuni njerëzve që shikojnë të qëndrojnë prapa. Personi që vuan sulmin mund të jetë i lodhur, i turpëruar ose i çorientuar pas tij.

Thirrni dikë për ndihmë shtesë nëse është e nevojshme.

Në cilat raste duhet të kërkoni ndihmë profesionale?

Gjëja e parë që duhet të dini është se disa kriza janë më të rrezikshme se të tjerat , por shumica nuk kërkojnë ndihmë urgjente. Gjëja e rëndësishme është të përqendroheni në mbajtjen e personit të sigurt. Megjithatë, ndonjëherë është e nevojshme të keni një profesionist shëndetësor. Ne ju rekomandojmë që të kërkoni ndihmë në rrethanat e mëposhtme:

Ky është sulmi i parë konfiskues.

Personi i prekur është shtatzënë ose diabetik.

Sulmi zgjat më shumë se 5 minuta.

Personi nuk rikthehet vetëdija pasi ka pësuar krizat.

Individi lëndon veten.

Problemet e frymëmarrjes shfaqen pas krizave.

Individi ka temperaturë të lartë.

Ngjarja ka ndodhur në ujë.

Personi nuk rifiton vetëdijen.

Pësohet një sulm i dytë.

Shkurtimisht, mbani mend se nëse e gjeni veten përballë një situate të këtij lloji, është e rëndësishme që të merrni parasysh këto udhëzime se si të veproni në rast të një krize epileptike. Është një situatë shumë delikate në të cilën veprimi juaj mund të jetë vendimtar. Nëse nuk jeni të sigurt se si të ndihmoni, mbani mend se është në rregull të kërkoni ndihmë profesionale.